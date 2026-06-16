Mika Godts secara tegas mengungkapkan pandangannya mengenai masa depannya di Ajax

Dalam wawancara mendalam dengan ABA Today, majalah resmi Ajax Business Associates, Mika Godts mengenang masa-masa awalnya bersama Ajax. Penyerang sayap asal Belgia ini mengakui bahwa ia perlu waktu untuk beradaptasi saat tiba di Amsterdam pada Januari 2023.

“Di ArenA, Anda bisa melihat bahwa Ajax adalah klub besar. Klub bersejarah,” kata Godts menggambarkan perasaannya di klub yang menempati peringkat kelima musim lalu. “Saya memang perlu waktu untuk beradaptasi. Dengan budaya yang berbeda dan suasana yang berbeda. Hal itu menimbulkan sedikit ketegangan. Ketegangan yang menyenangkan. Proses adaptasi berjalan cepat. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan sangat alami.”

Godts bekerja sama dengan John Heitinga, yang mengambil alih tongkat estafet secara sementara dari Alfred Schreuder yang telah dipecat. Di bawah asuhan mantan bek tersebut, ia melakukan debutnya melawan Fortuna Sittard. “Heitinga bertanya kepada saya mengapa saya datang ke Amsterdam,” kenang pemain sayap berusia 21 tahun itu. “Tentu saja untuk bisa bermain sepak bola di sini,” jawabku. Pelatih itu memberitahuku bahwa aku sudah masuk skuad, bahwa aku mendapat tempat dalam daftar pemain yang akan diturunkan.”

Heitinga menurunkan Godts melawan Fortuna sebagai pengganti Dusan Tadic. “Itu adalah hari yang tak akan pernah terlupakan. Melakukan debut dan bermain di ArenA adalah hal yang selalu kamu impikan. Di lapangan, aku juga cukup tenang. Aku terutama senang bisa melakukan debut. Aku berusaha ikut bermain sebaik mungkin dan benar-benar ingin menunjukkan sesuatu kepada penonton.”

Beberapa tahun kemudian, Godts berhasil menggeser nama Tadic dari buku sejarah. Penyerang ini mencatatkan tujuh belas gol dan dua belas assist musim lalu, sehingga dinobatkan sebagai Pemain Paling Berharga di VriendenLoterij Eredivisie. Ia juga menjadi pemain Ajax pertama sejak Tadic yang mencetak angka dua digit di kedua kategori tersebut. “Statistik memang penting dalam sepak bola. Tapi saya tidak boleh terlalu terpaku padanya. Saya harus lebih fokus pada permainan saya, itu yang penting bagi saya sebagai penyerang. Dan bagi tim.”

Pemain Ajax yang banyak diminati ini juga mengalami cukup banyak momen mengecewakan musim lalu, seperti kekalahan 1-2 di kandang melawan FC Twente. “Kami telah membiarkan banyak pertandingan lepas dari genggaman secara tidak perlu. Mungkin terkadang kami kurang disiplin untuk mencegah keunggulan 2-0 lepas begitu saja. Hal itu memang terjadi beberapa kali.”

Berkat penampilannya yang gemilang, Godts dikaitkan dengan klub-klub seperti Manchester United dan Napoli. Namun, transfer besar bukanlah prioritasnya musim panas ini. “Fokus saya ada di Ajax. Untuk melangkah lebih jauh, saya harus terus tampil baik. Tapi yang terpenting adalah performa kami sebagai tim. Jika saya terus tampil baik dan Ajax juga tampil bagus, itulah yang terbaik.”

Godts masih terikat kontrak dengan Ajax selama tiga musim lagi dan tidak akan menjadi opsi yang murah bagi klub-klub yang tertarik. Transfermarkt saat ini memperkirakan nilainya sebesar 35 juta euro, tetapi kemungkinan besar harga yang diminta akan lebih tinggi.