Paris Saint-Germain, sama seperti pekan lalu saat melawan Stade Rennes (2-2), kembali berhasil memperkecil ketertinggalan 2-0 pada fase akhir laga. Tim Paris itu sempat sangat dekat dengan kekalahan saat bertandang ke markas Lille OSC, tetapi berkat gol-gol pada masa injury time dari Vitinha dan Marquinhos, mereka tetap membawa pulang satu poin dari duel ini. Mika Godts menyumbang assist untuk gol pembuka jalan comeback dan pre-assist untuk gol 2-2.

Di kubu PSG, pelatih Luis Enrique masih belum memberikan tempat di starting XI untuk Godts, yang menjalani debut sebagai pemain pengganti saat melawan Rennes. Namun, rekrutan sesama Maghnes Akliouche dan Ferran Torres mendapat tempat sebagai starter.

PSG mengawali musim dengan buruk setelah selain kehilangan poin melawan Rennes, mereka juga kalah dalam perebutan Piala Super Prancis dari RC Lens. Situasi makin memburuk ketika Lille unggul pada menit ke-21.

Olivier Giroud, yang kini telah berusia 39 tahun, memainkan peran krusial pada gol pembuka Lille lewat umpan terobosannya yang cerdik kepada Håkon Haraldsson. Pemain Islandia itu melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti: 1-0.

Giroud juga menjadi awal terciptanya gol berikutnya lima menit sebelum waktu normal berakhir. Dengan bola terobosan, ia melepas Dilane Bakwa, yang menemukan ruang untuk menembak dan dengan indah melengkungkan bola masuk dengan kaki kiri: 2-0.

Meski begitu, PSG tetap meraih satu poin dari duel ini. Godts, yang masuk pada menit ke-63, menyodorkan bola kepada Vitinha. Gelandang Portugal itu mencoba peruntungannya dari tepi kotak penalti dan, seperti Bakwa, melepaskan sepakan melengkung yang indah: 2-1.

Setelah itu masih ada waktu untuk gol penyeimbang, dan gol itu pun benar-benar datang, membuat Lille terpukul. Godts mengalirkan bola ke sisi Vitinha, yang kemudian mengirim umpan ke tiang jauh. Di sana, Marquinhos menyundul bola masuk dengan meyakinkan: 2-2.