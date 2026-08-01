Mika Godts telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Paris Saint-Germain, lapor De Telegraaf. Kini, klub Paris itu masih harus mencapai kesepakatan dengan Ajax, yang kabarnya ingin menerima sekitar enam puluh juta euro.

Jika Ajax dan PSG mencapai kesepakatan, Godts akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 atau 2032 di Paris. "Soal itu kami akan menemukan jalan keluarnya," kata agen Niels De Jonck.

"Mika sudah mendapat gambaran gaji dan secara garis besar setuju. PSG telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin mendapatkan Mika. Dan Mika ingin ke Paris, tapi menurut saya itu logis jika Anda bisa pindah dari Eredivisie ke pemenang ganda Liga Champions.”

"Istri dan dia sangat menikmati hidup di Amsterdam dan Mika sebenarnya ingin terus memenangi trofi bersama Ajax. Tetapi jika kesempatan ini datang, semuanya berubah.”

Jordi Cruijff sebenarnya tidak ingin melepas Godts, tetapi juga tahu bahwa untuk nominal tertentu tidak bisa mengatakan 'tidak'. Direktur teknik itu pun ingin memaksimalkan nilai transfer. "Setiap orang punya kepentingannya masing-masing," kata De Jonck.

"Itu normal. Saya yakin klub-klub akan mencapai kesepakatan soal biaya transfer," lanjut sang agen. Godts (21) terutama berkembang menjadi pemain kunci Ajax pada musim lalu, dan saat ini ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029.

Godts pindah pada awal 2024 dari KRC Genk ke Ajax, yang mentransfer satu juta euro ke Belgia. Winger kiri itu dengan cepat berkembang menjadi kekuatan penting dan pada akhirnya juga pemain bintang. Dalam 113 pertandingan untuk klub, ia mencetak 25 gol dan menyumbang 27 assist.

Godts juga berkembang di Johan Cruijff ArenA hingga menjadi pemain internasional Belgia, meski ia ditinggalkan oleh pelatih tim nasional yang kini telah pergi, Rudi García, dari skuad Piala Dunia. Meski demikian, Godts tampaknya bersiap untuk sebuah transfer top. Untuk saat ini, belum diketahui berapa nilai yang siap dikeluarkan PSG untuk Godts.



