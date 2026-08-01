Mika Godts telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Paris Saint-Germain, lapor De Telegraaf. Kini Les Parisiens masih harus mencapai kata sepakat dengan Ajax, yang kabarnya ingin menerima sekitar enam puluh juta euro.

Jika Ajax dan PSG mencapai kesepakatan, Godts akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 atau 2032 di Parc des Princes. "Itu akan bisa kami selesaikan," kata agen Niels De Jonck.

"Mika telah menerima gambaran gaji dan secara garis besar sudah sepakat. PSG telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin mendapatkan Mika. Dan Mika ingin ke Paris, tetapi itu menurut saya logis jika Anda bisa pindah dari Eredivisie ke pemenang dua kali Liga Champions.”

"Istrinya dan dia sangat menikmati hidup di Amsterdam dan Mika sebenarnya ingin lebih dulu memenangi trofi bersama Ajax. Tetapi jika kesempatan ini datang, semuanya menjadi berbeda.”

Jordi Cruijff sebenarnya tidak ingin melepas Godts, tetapi juga tahu bahwa untuk jumlah tertentu tidak bisa mengatakan 'tidak'. Karena itu, direktur teknik tersebut ingin mendapatkan hasil semaksimal mungkin. "Begitulah, semua orang punya kepentingannya masing-masing," ujar De Jonck.

"Itu normal. Saya yakin klub-klub akan mencapai kesepakatan soal biaya transfer," kata sang agen kepada De Telegraaf. Godts (21) terutama berkembang menjadi pemain penting Ajax pada musim lalu, dan saat ini ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029.

Godts bergabung dari KRC Genk ke Ajax pada awal 2024, dengan klub Belanda itu membayar satu juta euro ke Belgia. Winger kiri tersebut dengan cepat berkembang menjadi sosok penting dan pada akhirnya juga menjadi pemain bintang. Dalam 113 pertandingan untuk klub, ia mencetak 25 gol dan menyumbang 27 assist.

Godts juga berkembang menjadi pemain tim nasional Belgia di Johan Cruijff ArenA, meski ia tidak dimasukkan ke skuad Piala Dunia oleh pelatih tim nasional yang kini sudah pergi, Rudi García. Meski demikian, Godts tampaknya sedang bersiap menyambut transfer besar. Berapa tepatnya yang siap dikeluarkan PSG untuk Godts, sejauh ini belum diketahui.