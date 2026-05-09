Mika Godts memberikan sinyal yang jelas mengenai masa depannya di Ajax: 'Saya selalu mengatakan...'

Mika Godts terbuka untuk bermain satu musim lagi bersama Ajax. Hal itu diungkapkan oleh pemain sayap berusia 20 tahun tersebut dalam film dokumenternya sendiri.

Dalam dokumenter pendek berjudul Mika Godts: in balans, pemain asal Belgia ini kembali menekankan bahwa ia tidak terburu-buru untuk hengkang dari Ajax. Menurut sang penyerang, belum ada klub konkret yang menghubunginya.

Godts masih memiliki banyak tujuan di Amsterdam. “Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin meraih gelar. Saya mengenal Ajax sebagai klub yang hampir setiap musim dengan mudah menjadi juara, dan itu tidak terjadi tahun ini.”

“Tahun lalu kami membiarkan gelar juara lepas, dan PSV tahun ini—meski saya tidak suka mengatakannya—lebih baik. Itu menyakitkan, tapi kami tetap memiliki hasrat untuk membuktikan bahwa Ajax tetaplah Ajax. Bahwa kami akan kembali meraih trofi yang pantas kami dapatkan.”

“Itu yang selalu saya katakan dan saya juga berharap bisa mengalaminya. Semuanya bergantung pada berbagai faktor, tapi tujuan dan impian saya tetap meraih gelar,” kata Godts.

Godts masih terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2029. Meskipun musimnya luar biasa, ia mungkin akan ‘biasa saja’ bermain di Johan Cruijff ArenA tahun depan. “Mungkin tidak ada pemain baru yang datang di musim panas, kita tidak tahu. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang di sekitar saya bahwa saya sangat senang berada di sini dan ingin meraih gelar. Jika saya tetap di sini tahun depan, saya akan sangat bahagia.”

Menurut Transfermarkt, Godts bernilai 25 juta euro. Dalam 107 pertandingan bersama Ajax, ia mencetak 25 gol dan 24 assist.