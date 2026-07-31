Mika Godts masih bisa meninggalkan Ajax: klub top absolut Eropa mulai bergerak

Paris Saint-Germain telah membuka pembicaraan awal mengenai kedatangan Mika Godts, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Jumat malam. PSG melihat winger Belgia itu sebagai tambahan yang serius, tetapi harus merogoh kocek dalam-dalam: Ajax menuntut nilai yang sangat besar untuk pemain kreatif tersebut.

Klub Paris itu melihat winger Belgia tersebut sebagai tambahan kekuatan di samping Maghnes Akliouche, yang transfernya hampir rampung. Ajax sebenarnya ingin mempertahankan penyerang berusia 21 tahun itu, tetapi kini sudah mengetahui pendekatan dari PSG.

Juara Liga Champions dua kali itu sudah memiliki beberapa opsi di sisi kiri dengan adanya Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, dan Bradley Barcola. Namun, sangat mungkin pemain yang disebut terakhir akan meninggalkan ibu kota Prancis. Barcola dikabarkan menolak memperpanjang kontraknya dan dikaitkan dengan Liverpool.

Kini setelah PSG datang, ada kemungkinan Ajax tetap kehilangan Godts pada musim panas ini. Menurut Tim van Duijn dari Voetbal International, klub Amsterdam itu memang mengetahui minat tersebut, yang sudah berlangsung lebih lama. Namun, Ajax tidak ingin begitu saja melepas pemain Belgia itu dan menuntut nilai yang sangat besar.

Dalam wawancara dengan Ziggo Sport, Godts pekan ini masih menyatakan bahwa ia ingin bertahan di Ajax pada musim panas ini. "Saya berharap musim depan bisa bersaing untuk gelar. Saya merasa kami sebagai tim bisa melakukan itu," katanya.

Interviewer Sam van Royen kemudian menyinggung bahwa bursa transfer masih akan terbuka lebih dari satu setengah bulan lagi dan sebuah 'klub bagus' masih bisa saja datang.

"Nanti itu harus kami lihat. Untuk sekarang tidak ada apa-apa, tidak ada yang terjadi, dan saya sangat, sangat bahagia di ArenA ini," tutup penyerang lincah itu, yang masih terikat kontrak tiga tahun lagi di Amsterdam.