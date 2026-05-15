Mika Godts dipastikan tidak akan ikut bersama timnas Belgia ke Piala Dunia

Mika Godts tidak masuk dalam skuad Belgia untuk Piala Dunia, demikian diumumkan oleh pelatih kepala Rudi García dalam konferensi pers pada Jumat sore.

Godts melakukan debutnya bersama De Rode Duivels pada akhir Maret dalam pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat (2-5), namun ia belum cukup meyakinkan pelatih tim nasional.

Pemain sayap Ajax ini mencetak 17 gol dan 12 assist dalam 31 pertandingan VriendenLoterij Eredivisie musim ini.

Jorthy Mokio juga absen dari skuad Piala Dunia Belgia. Gelandang Ajax yang pernah sekali membela De Rode Duivels ini baru-baru ini memutuskan untuk mengikat masa depannya di tim nasional Kongo, yang juga akan berlaga di Piala Dunia.

Pelatih timnas Garcia membawa Jérémy Doku dan Leandro Trossard untuk posisi sayap kiri. Keduanya tampil gemilang musim ini masing-masing di Manchester City dan Arsenal.

Nama-nama terkenal lainnya dalam skuad ini adalah Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan Youri Tielemans. Belgia akan bertanding di Grup G Piala Dunia melawan Mesir, Iran, dan Selandia Baru.

Skuad lengkap Belgia

Penjaga gawang : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (RC Strasbourg)

Bek : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Portugal), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Brandon Mechele, Joaquin Seys (keduanya dari Club Brugge), Thomas Meunier, Nathan Ngoy (keduanya dari Lille), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (AC Milan)

Gelandang : Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana, Youri Tielemans (keduanya Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)