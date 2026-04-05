Mika Godts benar-benar kecewa setelah kekalahan terbaru dan tidak mengerti satu hal pun tentang Ajax

Mika Godts tampil di hadapan kamera ESPN dengan ekspresi sangat kecewa setelah kekalahan melawan FC Twente (1-2). Penyerang asal Belgia ini menyaksikan timnya tergelincir ke peringkat kelima dan secara jelas mengungkapkan ketidakpuasannya atas performa bagus yang hanya sesekali ditunjukkan Ajax dalam pertandingan.

Dengan sangat kecewa, Godts mengungkapkan betapa frustrasinya kekalahan tersebut dan merinci di mana Ajax kurang maksimal. “Kami mengakhiri gol itu dengan baik; serangan cepat dan indah yang diselesaikan oleh Wout (Weghorst, red.). Saya juga bertanya-tanya mengapa kami tidak melakukannya sepuluh kali per pertandingan, tapi ya…”

“Kami berusaha mengendalikan situasi, tapi Twente memang bermain bagus,” akui pemain asal Belgia itu, yang berpendapat bahwa Ajax seharusnya tidak pernah kalah dalam pertandingan ini. “Jika melihat bagaimana mereka mencetak dua gol itu, hal seperti itu tidak boleh terjadi.”

Godts kemudian menganalisis bahwa kedua bek sayap Tukkers bisa masuk ke kotak penalti Ajax. “Itu tidak boleh terjadi, tapi mereka melakukannya dengan baik. Tapi kami benar-benar terlalu sedikit melakukan hal untuk memberikan respons.”

Pemain sayap kreatif Ajax itu tak percaya dengan posisi timnya saat ini di klasemen. “Sebenarnya tak terbayangkan di mana kami berada. Pertandingan yang seharusnya kami menangkan, justru kami kalah. Kami belum cukup baik,” katanya.

“Itulah mengapa kami berada di posisi ini. Dalam lima pertandingan terakhir, kami harus bermain lebih konsisten,” kata Godts, yang berpendapat bahwa Ajax harus bermain bagus selama 90 menit, bukan hanya 20 menit.

Jika Ajax finis di peringkat kelima pada akhir musim, maka peluang untuk lolos ke babak play-off kompetisi Eropa sangatlah nyata. Jika NEC memenangkan piala dan Ajax benar-benar finis di peringkat kelima, maka Ajax tetap akan terhindar dari babak play-off dan langsung mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa. “Tapi itu tidak akan terjadi, karena kami akan tampil maksimal dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin,” tegas Godts dengan penuh semangat.