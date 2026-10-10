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Championship
team-logoMiddlesbrough
Riverside Stadium
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Middlesbrough vs Wolverhampton Wanderers: Siaran Championship di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja di dunia dengan VPN

Middlesbrough vs Wolverhampton Wanderers
Middlesbrough
Wolverhampton Wanderers
Championship

Ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dengan keamanan lebih baik, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Cakupan internasional

Negara

Pemegang hak siar

Tautan situs web

Aljazair

beIN Sports

beinsports.com

Argentina

Disney+ Premium

disneyplus.com

Australia

beIN SPORTS

beinsports.com/au

Bolivia

Disney+ Premium

disneyplus.com

Brasil

Disney+ Premium

disneyplus.com

Kanada

DAZN

dazn.com

Chile

Disney+ Premium

disneyplus.com

Kolombia

Disney+ Premium

disneyplus.com

Denmark

Viaplay

viaplay.dk

Mesir

beIN Sports

beinsports.com

Finlandia

Elisa Viihde Viaplay

elisaviihde.fi

Islandia

Viaplay

viaplay.is

India

FanCode

fancode.com

Indonesia (tercantum melalui cakupan regional)

MONOMAX / beIN

monomax.me

Meksiko

Disney+ Premium

disneyplus.com

Nigeria

Sporty TV

sportytv.com

Norwegia

Viaplay

viaplay.no

Peru

Disney+ Premium

disneyplus.com

Arab Saudi

beIN Sports

beinsports.com

Afrika Selatan

Sporty TV

sportytv.com

Sudan

beIN Sports

beinsports.com

Swedia

Viaplay

viaplay.se

Uni Emirat Arab

beIN Sports

beinsports.com

Amerika Serikat

Paramount+

paramountplus.com

Venezuela

Disney+ Premium

disneyplus.com

Cara menonton Middlesbrough vs Wolverhampton Wanderers dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menyaksikan tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan VPN terbaik untuk streaming olahraga kami.

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Championship - Pekan 9
Riverside Stadium

Pertandingan hari ini antara Middlesbrough dan Wolverhampton Wanderers akan dimulai pada 10 Okt 2026, 15.00.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Middlesbrough vs Wolverhampton Wanderers hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasinya dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan diterapkan.
  4. Mulai streaming: Buka situs web dan aplikasi pemegang hak siar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas dinikmati di layar besar. Berikut cara agar VPN berfungsi di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, dan hubungkan seperti saat Anda melakukannya di ponsel.
  • Apple TV, Roku & konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau mirror/cast stream dari ponsel atau laptop yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Middlesbrough vs Wolverhampton Wanderers

Manajer

  • K. Hellberg

Middlesbrough dilatih Kim Hellberg, dan klub belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain inti menjelang laga ini. Kabar cedera dan skorsing akan ditambahkan saat tersedia mendekati kick-off.

Wolverhampton Wanderers memasuki pertandingan ini di bawah pelatih Cesar Peixoto, meski belum ada perkiraan susunan pemain, daftar cedera, atau kabar skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan skuad lebih lanjut diperkirakan akan hadir pada hari-hari menjelang pertandingan.

Performa

MID

MID - Performa

QPR
M0-1
CRY
K3-0
NOR
M4-3
MIL
S2-2
BIR
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
WOL

WOL - Performa

WHU
K4-2
BIR
S2-2
SHU
M0-1
EVE
K1-0
WBA
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Middlesbrough menatap laga ini dengan catatan terbaru yang campur aduk tetapi cukup menjanjikan, mengoleksi dua kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu kekalahan. Laga Championship terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Birmingham City, sementara hasil terbaik dalam rangkaian itu datang lewat kemenangan 4-3 atas Norwich City, sebuah pertandingan yang menunjukkan niat menyerang mereka sekaligus rapuhnya pertahanan mereka. Dalam lima pertandingan itu, Boro terlibat dalam laga-laga dengan banyak gol, tajam saat menyerang tetapi juga kebobolan dengan laju yang ingin dibenahi Hellberg.

Wolves tampil lebih konsisten, dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di Championship, sementara dua kekalahan datang di kompetisi piala melawan Everton dan dalam kekalahan telak dari West Ham United. Laga liga terbaru mereka menghasilkan kemenangan 1-0 atas West Bromwich Albion, dan mereka juga meraih kemenangan 1-0 di markas Sheffield United sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Tim asuhan Peixoto menunjukkan kemampuan untuk memenangi pertandingan ketat di kandang lawan, dengan mencatat clean sheet dalam kedua kemenangan tandang mereka di Championship itu.

Rekor head-to-head

Head to Head

MiddlesbroughSeriWolverhampton Wanderers
3
0
2
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
2
FT
Championship
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
FT
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
2
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
1
FT
Championship
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
3
FT
Carabao Cup
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
3
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
0
FT
9Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2018, ketika Wolverhampton Wanderers menang 1-2 di Riverside Stadium dalam laga Championship. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, rekor head-to-head tergolong cukup berimbang, dengan kedua tim sama-sama meraih kemenangan, termasuk kemenangan 3-0 Middlesbrough atas Wolves dalam laga Carabao Cup di Riverside pada September 2015. Rangkaian ini menghasilkan duel-duel kompetitif yang kerap berjalan ketat, dengan gol tercipta di kedua ujung lapangan dalam beberapa pertandingan tersebut.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Swansea CitySwansea CitySWA
8521136+717
M
M
K
S
M
2
West Ham UnitedWest Ham UnitedWHU
94412312+1116
S
S
M
M
M
3
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
84311612+415
S
S
M
M
S
4
Wolverhampton WanderersWolverhampton WanderersWOL
74211510+514
M
M
S
K
M
5
Queens Park RangersQueens Park RangersQPR
9351118+314
S
S
S
S
K
6
West Bromwich AlbionWest Bromwich AlbionWBA
8422108+214
K
S
M
M
S
7
Stoke CityStoke CitySTK
84131312+113
M
M
S
M
M
8
Bristol CityBristol CityBRC
84131112-113
M
K
K
M
M
9
Charlton AthleticCharlton AthleticCHA
8332710-312
K
S
S
K
S
10
Birmingham CityBirmingham CityBIR
82511211+111
S
M
K
S
S
11
MillwallMillwallMIL
83231515011
S
S
K
M
K
12
Lincoln CityLincoln CityLIN
832378-111
K
M
M
S
S
13
SouthamptonSouthamptonSOU
84221910+910
K
M
M
S
S
14
WrexhamWrexhamWRE
8242912-310
M
K
S
S
M
15
Bolton WanderersBolton WanderersBOL
83141115-410
M
M
K
K
K
16
Blackburn RoversBlackburn RoversBLB
8233121209
S
M
K
K
S
17
Norwich CityNorwich CityNOR
83051617-19
K
K
M
M
K
18
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
8233911-29
K
K
M
K
M
19
PortsmouthPortsmouthPOR
7223910-18
S
S
M
K
K
20
WatfordWatfordWAT
8224710-38
K
K
M
K
K
21
Cardiff CityCardiff CityCAC
81431012-27
M
K
S
K
K
22
Derby CountyDerby CountyDER
8125714-75
S
K
K
K
M
23
Preston North EndPreston North EndPNE
8116815-74
S
K
K
M
K
24
BurnleyBurnleyBUR
8044917-84
S
K
S
K
S
Promosi
Play-off promosi
Degradasi

Di tabel Championship, Middlesbrough saat ini berada di posisi ketiga sementara Wolverhampton Wanderers menempati urutan keempat, yang berarti laga ini merupakan duel langsung antara dua tim dengan ambisi promosi nyata yang dipisahkan oleh margin setipis mungkin.

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