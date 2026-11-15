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Bolton Wanderers v Middlesbrough - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
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Middlesbrough menutup kemungkinan menjual penyerang pencetak 15 gol Will Lankshear pada Januari meski minat Arsenal, Tottenham, dan Manchester United terus meningkat

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Middlesbrough menegaskan tidak akan menjual penyerang produktif Will Lankshear pada bursa transfer Januari meski minat dari Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Manchester United terus meningkat. Pemain berusia 21 tahun itu telah mencetak 15 gol dalam 16 penampilan di semua kompetisi sejak tiba di Teesside melalui transfer yang nilainya bisa mencapai £20 juta.

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Petinggi klub Teesside tolak kepergian pemain pada musim dingin

Menurut TEAMtalk, Middlesbrough menepis anggapan bahwa mereka bisa dibujuk untuk menjual Lankshear pada pertengahan musim, saat klub tengah mengejar promosi ke kasta tertinggi. Terikat kontrak di Riverside Stadium hingga Juni 2031, pencetak gol terbanyak Championship itu telah mengemas 13 gol dalam 13 pertandingan liga serta dua gol dalam tiga penampilan di Carabao Cup. Sumber internal menyebut pemain muda itu sangat menikmati kehidupannya di wilayah timur laut Inggris dan ingin bertahan.

Klub-klub besar Premier League pantau sang pencetak gol

Setelah menyaksikan sang penyerang tampil gemilang sejak kepindahannya dari London utara, sebagian besar klub kasta tertinggi telah mengirim pemandu bakat untuk memantau perkembangannya musim ini. Laporan tersebut menyebut mantan klubnya, Tottenham Hotspur, terus mengamati perkembangannya dan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan tawaran pada masa mendatang. Namun, Tottenham hanya memasukkan opsi hak menyamai tawaran, bukan klausul pembelian kembali resmi, ke dalam kesepakatan transfernya.

Arsenal, klub yang didukungnya sejak kecil, juga memantau mantan pemain akademinya itu, bersama sesama klub kasta tertinggi United, Brighton & Hove Albion, dan Everton. Sementara itu, klub-klub dari wilayah sekitar, yakni Newcastle United, Sunderland, dan Leeds United, telah mengamati penampilannya. Di luar peminat dalam negeri, klub besar Bundesliga Borussia Dortmund telah memanfaatkan jaringan pemandu bakatnya yang luas di Inggris untuk menyaksikan sang pencetak gol. Namun, belum ada klub peminat yang melakukan kontak resmi dengan Middlesbrough ataupun pihak pemain.

Masalah hamstring tunda pemanggilan ke timnas Inggris

Karena klub Championship itu enggan mempertimbangkan tawaran pada musim dingin dan sang penyerang merasa betah di Teesside, kepindahan pada awal tahun baru dinilai tidak realistis meski catatan golnya sangat produktif. Sebaliknya, ketajamannya di kotak penalti telah membawanya ke ambang pemanggilan ke timnas senior.

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Mantan penyerang Inggris Michael Owen sebelumnya mendesak pelatih timnas Thomas Tuchel untuk mempertimbangkan pemain andalan Middlesbrough itu pada awal musim ini. Bahkan, sang penyerang semula direncanakan masuk skuad senior Inggris untuk pertandingan Nations League bulan ini melawan Kroasia dan Spanyol, sebelum masalah hamstring ringan membuatnya batal dipertimbangkan.

Pemburu promosi bersiap kembali berlaga

Masalah otot itu juga membuat Lankshear absen saat klubnya bermain imbang tanpa gol melawan Wrexham dan Watford baru-baru ini, meski kondisinya dinilai tidak serius. Middlesbrough kini berada di posisi kedua klasemen Championship dengan 29 poin, sama dengan pemimpin klasemen Birmingham City dan Stoke City di posisi ketiga. Mereka melanjutkan upaya meraih promosi setelah jeda internasional saat menjamu Bristol City pada pekan ke-16 pada Sabtu, 21 November.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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