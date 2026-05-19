Tottenham Hotspur juga kalah dalam pertandingan kedua dari akhir musim Liga Premier. Di Stamford Bridge, Chelsea sedikit lebih unggul daripada The Spurs: 2-1. Ini merupakan pukulan telak, karena dengan minimal hasil imbang, tim asal London Utara itu sudah pasti lolos dari degradasi.

Kini, hal itu belum terjadi. Selisih poin dengan West Ham United, yang berada di peringkat ke-18 tepat di bawah garis degradasi, hanya dua poin. Dengan demikian, The Hammers masih bisa menyalip Tottenham di putaran terakhir.

West Ham akan menjamu Leeds United, yang berada di peringkat ke-14, sementara pasukan Roberto De Zerbi akan bertanding di kandang melawan Everton, yang berada di peringkat ke-12 Premier League.

Pada Selasa malam, The Spurs sebenarnya bisa memastikan kelangsungan di liga, namun mereka gagal melakukannya. Meskipun Chelsea turun dengan banyak pemain cadangan. Di antaranya, Levi Colwill, Reece James, dan João Pedro absen. Jorrel Hato justru turut bermain.

Pemain kelahiran Rotterdam ini terlibat dalam momen berbahaya di awal pertandingan: Hato nyaris mencetak gol bunuh diri. Untungnya bagi dirinya, bola melesat tipis di sisi gawang yang tepat di depannya.

Tak lama kemudian, Chelsea kembali lolos dari bahaya, saat Mathys Tel menyundul bola ke tiang gawang setelah menerima umpan silang bagus dari Pedro Porro. Ancaman pertama tuan rumah datang melalui Cole Palmer, yang tendangan melengkungnya berhasil ditepis dengan baik oleh kiper Spurs, Antonín Kinsky.

Kiper asal Ceko itu akhirnya harus menyerah beberapa menit kemudian, ketika Enzo Férnandez mencetak gol dari jarak sekitar 25 meter: 1-0. Ini adalah kali ke-20 musim ini kapten The Blues terlibat langsung dalam sebuah gol.

Pemain asal Argentina itu nyaris mencetak gol lagi tak lama kemudian. Fernández memutuskan untuk melepaskan tendangan bebas dari sudut yang tampaknya mustahil, namun sayangnya bola membentur mistar gawang.

Di babak kedua, gol 2-0 untuk Chelsea akhirnya tercipta. Rodrigo Bentancur membiarkan bola lemah dari Randal Kolo Muani melewatinya begitu saja, dan dari serangan balik berikutnya, The Blues tampil mematikan. Pada akhirnya, Andrey Santos yang - berkat umpan dari Férnandez - mencetak gol. Hal ini membuat Micky van de Ven marah, yang meluapkan emosinya kepada rekan-rekan setimnya.

Situasi di Stamford Bridge masih menegangkan, karena gol Richarlison pada menit ke-15 membuat satu poin krusial tiba-tiba kembali sangat dekat bagi The Spurs. Namun, gol penyeimbang 2-2 tak kunjung tercipta.