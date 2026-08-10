Micky van de Ven telah menandatangani kontrak baru dengan Tottenham Hotspur, demikian disampaikan klub Inggris itu melalui saluran resmi. Pemain yang sudah 24 kali membela tim nasional Belanda itu memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2031.

Bek supercepat itu belakangan juga beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan ke FC Barcelona dan Liverpool, tetapi transfer itu dipastikan tidak akan terjadi. Van de Ven kabarnya akan menerima lebih dari 75 juta euro di Tottenham dalam kurun lima tahun.

"Ini adalah momen istimewa untuk menandatangani kontrak baru dan momen yang membuat saya bangga, bersama keluarga saya," ujar Van de Ven di situs resmi klub. "Saya selalu menyukai Spurs, sejak hari pertama saya datang ke sini."

"Saya mencintai klub ini, saya mencintai para suporter dan saya bisa berkembang dengan sangat baik di sini. Jelas ke arah mana klub ini ingin melangkah dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya sangat menantikan apa yang akan dibawa masa depan."

Direktur olahraga Johan Lange juga secara logis gembira dengan perpanjangan kontrak tersebut. "Saya sangat senang Micky telah mengikat masa depannya dengan klub ini. Pertumbuhan dan perkembangannya dalam tiga tahun terakhir, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, sangat besar, dan kini dia tanpa ragu adalah salah satu bek paling menonjol di sepakbola Eropa."

"Micky adalah tipe pemain yang ingin kami jadikan fondasi masa depan kami dan saya menantikan untuk melihatnya terus memainkan peran penting selama bertahun-tahun ke depan," kata Lange.

Pelatih kepala Roberto De Zerbi menambahkan: "Micky adalah salah satu bek tengah terbaik di Eropa dan pemain penting bagi kami. Dia memiliki kualitas, mentalitas, dan ambisi yang kami cari di Tottenham Hotspur, dan saya sangat senang dia memutuskan untuk melanjutkan kariernya di klub ini."

"Kami sedang membangun sesuatu yang kuat di sini, dan pemain seperti Micky merupakan bagian penting dari masa depan itu. Keputusannya untuk menandatangani kontrak baru menunjukkan bahwa dia percaya pada apa yang sedang kami bangun bersama," tutup De Zerbi.