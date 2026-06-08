Micky van de Ven ingin mendatangkan satu lagi pemain timnas Belanda ke Spurs: ‘Kami sudah membicarakannya dengan pihak klub’

Dengan kehadiran Micky van de Ven dan Xavi Simons, saat ini sudah ada dua pemain timnas Belanda yang membela Tottenham Hotspur, namun kemungkinan akan segera bertambah menjadi tiga. Jan Paul van Hecke dikabarkan menjadi incaran serius klub asal London tersebut.

Jurnalis Inggris Ben Jacobs melaporkan pada hari Senin bahwa Tottenham Hotspur telah menghubungi Brighton & Hove Albion untuk ketiga kalinya dalam waktu singkat. Untuk saat ini, belum ada perkembangan dalam kasus ini, karena The Seagulls dilaporkan meminta biaya transfer lebih dari 80 juta euro untuk pemain asal Belanda tersebut.

Mengenai isu transfer selama Piala Dunia, Koeman bersikap jelas, seperti yang ia sampaikan dalam konferensi pers dari New York. “Itu tidak bisa dihentikan. Tentu saja Anda ingin pemain merasa tenang, keputusan sudah diambil, dan ada kejelasan mengenai masa depan pemain.”

“Di sisi lain, hal itu tidak bisa dihentikan,” kata pelatih timnas itu dengan realistis. “Dan itu juga tidak mungkin, karena para pemain juga memiliki agen mereka. Namun, para pemain harus tetap fokus pada timnas Belanda.”

Terkadang, menurut Koeman, bahkan bisa menjadi keuntungan jika seorang pemain berhasil menyelesaikan transfernya dengan cepat. “Dalam kasus Denzel Dumfries… Saya pikir hal itu juga memberinya energi baru setelah semuanya selesai.”

“Di Euro juga begitu, para pemain dengan orang-orang di belakang mereka sibuk dengan apakah akan melakukan transfer atau tidak. Saya tidak bisa menghentikan itu.”

Selanjutnya, pelatih timnas itu memberikan kesempatan kepada Micky van de Ven, yang mungkin akan mendapat rekan senegaranya di Tottenham Hotspur melalui Van Hecke. “Tentu saja saya sudah membicarakan klub itu dengannya. Tapi saya sebenarnya tidak tahu perkembangan terkini. Apakah itu langkah yang bagus? Saya rasa ya.”