Michiel Kramer tidak ingin dibandingkan dengan pemain Ajax: "Jangan sebut nama itu di sini!"

Michiel Kramer kini memiliki potongan rambut yang sedikit lebih panjang. Penyerang berpengalaman RKC Waalwijk itu menjadi tamu di acara FC Rijnmond pada hari Jumat, namun ia merasa satu perbandingan yang dilontarkan terlalu berlebihan.

Di awal siaran, pembawa acara Bart Nolles langsung menyinggung gaya rambut Kramer yang dikepang, yang menurutnya sendiri belum memuaskan. “Saya harus memotongnya sedikit lagi.”

Jurnalis Dennis van Eersel menyela dengan lelucon. “Saya melihat Anda masuk sebagai pemain pengganti minggu lalu dan berpikir: sejak kapan Wout Weghorst bermain di RKC?”

Kramer hampir tidak membiarkan Van Eersel menyelesaikan kalimatnya. “Jangan, jangan, Dennis. Jangan sebut nama itu di sini! Jangan sebut...”

Kemudian Nolles mencoba menggali anekdot menarik dengan menanyakan konfrontasi sebelumnya antara Kramer dan pemain Ajax tersebut, tetapi Kramer tetap bersikap sopan. “Saya tidak ingat pernah bermasalah dengan Weghorst.”

Pada tahun 2015, Kramer dan Weghorst berselisih di De Kuip, saat pertandingan Feyenoord melawan Heracles. Setelah pertandingan, Weghorst meminta maaf.

“Saya telah mengatakan hal-hal yang tidak pantas, tetapi cerita ini memiliki dua sisi. Jika Anda mendengar apa yang dia katakan, itu juga bukan hal yang baik,” kata Weghorst.