Michiel Kramer menyebut nama terkenal sebagai pelatih terburuk yang pernah dimilikinya: 'Dia merendahkan para pemain'

Michiel Kramer sama sekali tidak memiliki kenangan indah tentang kerja samanya dengan Gert Kruys. Hal itu ia ceritakan pada Sabtu malam dalam acara De Oranjezomer.

Kramer, yang pensiun sebagai pemain sepak bola profesional musim panas ini, ditanya sebagai tamu dalam acara bincang-bincang tersebut mengenai siapa pelatih terburuk yang pernah dia miliki. “Gert Kruys,” jawabnya.

“Kenapa? Itu akan terungkap dalam buku saya yang akan segera terbit. Nanti kalian semua bisa membacanya,” katanya sambil tertawa.

Akhirnya, ia tetap menjelaskannya. “Sedikit merendahkan para pemain. Saya tidak begitu bisa menerimanya. Gertje Kruys.”

“Dia memang pendek, itu yang pertama. Jadi dia selalu menengadah. Tapi yang jadi masalah adalah cara dia berbicara. Terutama saat berbicara kepadaku, itu sangat menggangguku. Aku bisa mentolerirnya sampai batas tertentu, tapi cepat atau lambat, itu jadi sedikit berlebihan.”

Saat ditanya apa yang dikatakan Kramer kepada Kruys, mantan penyerang itu menjawab: “Cukup banyak. Dan kemudian saya diskors. Saya mulai mengumpat. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diucapkan, apalagi di televisi.”

Kramer dan Kruys pernah bekerja sama di FC Volendam. Kramer bermain di sana dari 2009 hingga 2013, sementara Kruys menjadi pelatih di sana antara 2010 dan 2012.