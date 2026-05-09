Michiel Kramer menangis tersedu-sedu setelah pertandingan Willem II vs RKC: “Sudah berakhir, bro”

RKC Waalwijk kalah dari Willem II dalam babak play-off Keuken Kampioen yang berlangsung dalam dua leg, dan hal itu juga menandai akhir dari karier sepak bola Michiel Kramer. Penyerang berusia 37 tahun itu memutuskan untuk gantung sepatu. Setelah pertandingan usai, ia kesulitan menahan emosinya.

“Banyak hal yang terlintas di benakmu saat itu,” jelas Kramer mengenai perasaannya setelah peluit akhir berbunyi kepada ESPN. “Pada akhirnya, ini adalah akhir dari kariermu, kesadaran itu tiba-tiba muncul setelah peluit akhir berbunyi.”

“Ditambah lagi dengan peluang yang dimiliki Harrie (Kuster, red.) di menit ke-93. Tiba-tiba kariermu berakhir. Itulah mengapa emosi itu meluap begitu saja,” kata Kramer.

“Banyak hal yang terlintas di pikiran. Dan saya juga harus katakan: saya tidak menyangka. Saya sedikit terkejut oleh emosi itu. Ini sudah selesai, bro. Tidak apa-apa, bukan berarti saya menyesal. Dan saya sama sekali tidak malu dengan air mata itu, karena pada akhirnya ini adalah sesuatu yang sangat saya banggakan.”

“Saya bisa menengok ke belakang pada karier yang sangat indah, meski saya sebenarnya sangat ingin memperpanjangnya dua minggu lagi. Tapi jika saya sekarang merenungkannya setelah pertandingan dan melihat dari mana saya berasal, serta apa saja yang telah saya dapatkan, maka saya hanya bisa merasa bangga.”

“Bangga pada orang tua saya, pada saudara perempuan saya…,” kata Kramer, yang kemudian menangis terisak. “Bangga pada anak-anak saya, sebenarnya pada semua orang yang telah mendukung saya sejak hari pertama.”

“Sangat bersyukur, sangat bahagia bahwa kita telah menempuh seluruh perjalanan ini. Kita telah mengalami puncak dan lembah, tapi mereka selalu berada di sampingku. Sangat istimewa. Ya, indah sekali. Sudah berakhir,” tutupnya.