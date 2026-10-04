Michiel Kramer mengenang kembali insiden roti kroket di Vandaag Inside pada Desember 2017. Penyerang yang kini sudah pensiun itu heran karena ia didenda 1.000 euro untuk hal tersebut, sementara penggunaan snus justru ditoleransi di sepak bola profesional.

Di Vandaag Inside, insiden pada 21 Desember 2017 itu kembali dibahas. Kamera saat itu menangkap Kramer, yang berstatus pemain cadangan, sedang memakan roti kroket saat jeda pertandingan Piala Belanda antara Feyenoord dan Heracles Almelo.

"Casper van Eijck (dokter klub, red.) selalu datang dari rumah sakit ke semua laga kandang Feyenoord. Kami selalu sudah ada di sana empat jam lebih awal, dan dia datang kira-kira satu setengah jam sebelumnya," kata Kramer.

"Jadi saat jeda, selalu ada roti kroket, makanan sehat, dan frikandel yang sudah disiapkan. Jadi saya tahu ada roti di sana. Lalu kami sedikit mengobrol santai di ruang perlengkapan, dan saya ikut makan roti begitu saja."

Akibatnya, Kramer didenda 1.000 euro, yang dijatuhkan oleh direktur teknik saat itu, Martin van Geel. "Ya, itu sangat tinggi," ujarnya tak lama kemudian di In de Wandelgangen. "Awalnya saya bilang itu roti grillworst, dan Martin tidak mempermasalahkannya. Tapi kemudian saya memikirkannya lagi dan saya harus datang ke kantor pukul 10.00."

Presenter Wilfred Genee menilai hal itu memang bagian dari olahraga level tertinggi. Kramer menanggapi: "Ya, olahraga level tertinggi. Tapi Wilfred, kamu tahu tembakau itu, kan? Snus itu." Itu adalah kantong kecil berisi nikotin atau tembakau yang bisa diletakkan di bawah bibir atas menempel pada gusi.

"Itu jelas jauh lebih buruk daripada roti kroket. Tapi semua orang di ruang ganti kami memakainya. Dan sampai sekarang juga begitu. Mereka semua melakukannya. Itu membuatmu sangat tenang. Tapi itu buruk untukmu juga, bukan?" tutup Kramer.