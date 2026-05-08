Michiel Kramer membuat orang tak percaya dengan pernyataannya yang sangat jujur

Michiel Kramer tampil cukup terbuka dalam siaran olahraga Rijnmond pada hari Jumat. Penyerang yang akan hengkang dari RKC Waalwijk ini mengungkapkan apa yang dilakukannya untuk melemahkan lawan selama pertandingan.

''Jika saya bisa membuat seorang pemain mendapat kartu merah, maka saya akan melakukannya dengan penuh semangat,'' ungkap Kramer dalam acara bincang-bincang regional tersebut. Pembawa acara Bart Nolles menyinggung bahwa penyerang tersebut berpotensi membuat lawan mendapat kartu merah pada pertandingan playoff melawan Willem II hari Sabtu.

''Itu juga bagian dari permainan, Bart,'' kata Kramer dengan jujur tentang gaya bertandingnya. ''Memang agak tidak sportif, tapi saya tidak masalah dengan itu. Karena saya sudah melakukannya beberapa kali. Dan menurut saya, itu memang bagian dari permainan.''

Penyerang berusia 37 tahun itu melanjutkan: ''Jika hal itu menguntungkan tim kami, mengapa saya tidak melakukannya? Jika itu meningkatkan peluang kami untuk menang, mengapa saya tidak melakukannya?'' tanya Kramer dengan lantang.

Jurnalis Wessel Penning mendengarkan pernyataan Kramer dengan sedikit heran. ''Saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar serius. Menurut saya, dia sedang menantang.''

"Sepak bola adalah permainan yang hebat. Mengapa repot-repot membuat lawan mendapat kartu merah...," lanjut Penning, yang langsung dipotong oleh Kramer. "Karena itu menguntungkan bagi kami sebagai tim, tentu saja. Sedikit jahat, tolong. Jika saya bisa meningkatkan peluang itu, sungguh."

Penning akhirnya ingin tahu apakah Kramer mengalami kerusakan citra akibat sikap ini. ''Tentu saja. Tapi saya tidak masalah dengan itu. Itulah siapa saya.''