Michiel Kramer melihat calon pengganti ideal Anis Hadj Moussa di Feyenoord yang saat ini bermain di Eredivisie

Jika Michiel Kramer bertanggung jawab atas kebijakan olahraga di Feyenoord, ia akan mendatangkan Derensili Sanches Fernandes (Excelsior) ke De Kuip. Hal itu diungkapkan mantan penyerang tersebut dalam wawancara dengan FC Rijnmond.

Feyenoord tampaknya akan melepas Anis Hadj Moussa pada musim panas mendatang. Pemain sayap berusia 24 tahun ini bisa menghasilkan banyak uang setelah dua musim yang luar biasa.

Kramer berpendapat bahwa Feyenoord tidak perlu lama-lama mencari pengganti pemain asal Aljazair tersebut. “Jika Hadj Moussa pergi, saya akan langsung memilih Sanches Fernandes dari Excelsior. Saya yakin dia akan benar-benar bersinar di Feyenoord.”

“Dalam beberapa pekan terakhir, performanya meningkat, sebelumnya memang agak kurang. Jika dilihat dari kemampuannya: dia bagus dalam situasi satu lawan satu, selain itu dia memiliki kecepatan dan umpan silang,” kata Kramer.

Mantan pencetak gol ulung ini benar-benar melihat potensi besar pada Sanches Fernandes. “Sebenarnya, semua kualitas yang dimiliki Hadj Moussa, dia juga memilikinya.” Kramer bahkan melihat keunggulan jelas pada pemain sayap Excelsior ini. “Dalam hal kesediaan, baik saat mengejar bek maupun saat menyerang ke depan, dia juga memilikinya.”

Jurnalis Dennis van Eersel kurang antusias. “Standarnya harus lebih tinggi, bukan? Salah satu masalah yang Anda hadapi musim lalu adalah minimnya kontribusi dari sayap.”

“Kalian akan masuk ke Liga Champions, jadi harus menargetkan level yang lebih tinggi. Sanches Fernandes mungkin cukup sebagai pelengkap, itu mungkin masih bisa, tapi standar dasar di sayap harus jauh lebih tinggi,” kata pengamat klub tersebut.

Sanches Fernandes yang berusia 24 tahun, menurut Transfermarkt, hanya bernilai 600.000 euro. Dalam 33 pertandingan Eredivisie, ia mencetak 6 gol dan 3 assist.