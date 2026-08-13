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Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Míchel umumkan susunan pemain Ajax: Julian Brandt jadi starter, Marc ter Stegen dan Mika Godts tidak masuk starting XI

Shelbourne vs Ajax
Shelbourne
Ajax
Conference League Qualification

Pelatih Ajax Míchel Sánchez telah mengumumkan susunan pemainnya untuk duel Conference League melawan Shelbourne FC. Pelatih asal Spanyol itu antara lain menurunkan Julian Brandt, Maher Carrizo, dan Marcos Leonardo sebagai starter. Mika Godts, yang tampaknya kian dekat dengan transfer ke Paris Saint-Germain, ada di bangku cadangan. Pertandingan dimulai pada pukul 20.45.

Marc ter Stegen menjalani debut di bawah mistar Ajax akhir pekan lalu, tetapi di Tolka Park ia duduk di bangku cadangan. Maarten Paes harus berusaha menjaga gawangnya tetap nirbobol, sesuatu yang gagal dilakukan pekan lalu pada leg pertama (3-1).

Anton Gaaei (kanan) dan Owen Wijndal (kiri) menjadi bek sayap yang diturunkan, sementara Aaron Bouwman dan Daley Blind membentuk jantung pertahanan

Julian Brandt berada di lini tengah bersama Jorthy Mokio dan gelandang bertahan Youri Regeer. Di lini depan, penyerang Leonardo akan didampingi Oliver Edvardsen (kiri) dan Carrizo (kanan).

Godts ikut dibawa ke Irlandia dan jika ia masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti, itu kemungkinan akan menjadi laga terakhirnya sebagai pemain Ajax. Pemenang duel dua leg Ajax - Shelbourne akan bermain di play-off melawan FC Noah atau FC Sion.

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Susunan pemain Shelbourne FC: Beach; Bone, Casey, Ledwidge; Mbeng, Caffrey, Lunney, McInroy, Norris; Freitas, Kelly.

Susunan pemain Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Mokio, Regeer, Brandt; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.

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