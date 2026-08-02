Míchel sangat gembira dengan kedatangan Julian Brandt ke Ajax: "Itu adalah posisi terbaiknya di lapangan"

Ajax membuat kejutan pekan ini dengan kedatangan mendadak Julian Brandt. Pelatih Míchel tentu saja sangat gembira dengan kedatangan pemain Jerman berusia 30 tahun itu, yang mengikatkan diri selama tiga tahun dengan klub ibu kota tersebut.

Brandt diperkenalkan pada Jumat dan sehari kemudian sudah berada di lapangan latihan. Laga uji coba pada Minggu melawan FC Volendam datang terlalu cepat bagi Brandt, yang musim panas ini berusaha menjaga kondisi fisiknya sendiri.

Dengan kemenangan atas Volendam, Ajax telah memainkan laga uji coba terakhirnya. Akhir pekan depan Eredivisie dimulai di Zwolle melawan PEC. Di sela-sela itu, Ajax akan memainkan leg pertama babak kualifikasi ketiga Conference League melawan wakil Irlandia, Shelbourne.

Míchel mengatakan kepada Ajax Life setelah pertandingan bahwa ia puas dengan hasil tersebut dan menatap persiapan pramusim dengan perasaan yang baik. Meski begitu, ia tetap membumi. "Kami harus terus berkembang, karena kami jelas masih belum tampil di level terbaik kami."

"Tetapi saya sangat senang dengan para pemain dan sikap mereka. Dalam beberapa pekan ke depan kami akan terus berkembang, tetapi saya yakin kami akan memulai musim dengan baik.”

Míchel ditanya soal Brandt dan Marc-André Ter Stegen, meski nama yang disebut terakhir belum resmi menjadi pemain Ajax. “Mereka berdua adalah pemain besar, yang membuat tim kami lebih baik. Tentu saja mereka masih harus berlatih bersama kami, tetapi saya senang. Dengan kehadiran mereka, Ajax akan menjadi tim yang lebih baik.”

Dengan Brandt, Ajax mendapatkan seorang pemain yang telah mengumpulkan pengalaman sebagai penyerang sayap kiri, penyerang sayap kanan, dan terutama gelandang serang. Namun, Míchel setidaknya tampaknya tidak melihat Brandt sebagai seorang penyerang.

"Julian bisa bermain sebagai nomor sepuluh, tetapi juga di posisi lain di lini tengah. Dia adalah pemain dengan banyak kualitas dalam fase akhir sebuah serangan. Karena itu, saya melihat itulah posisi terbaik baginya di lapangan. Julian adalah penyelesai akhir yang klinis dan dia memiliki umpan-umpan yang bagus," kata Míchel kepada Ajax Life.