Míchel Sánchez tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di Ajax: "Dia adalah pemain kelas dunia"

Beberapa jam sebelumnya Sofyan Amrabat resmi diperkenalkan sebagai pemain Ajax, tetapi sebelum pertandingan melawan Telstar pelatih Míchel Sánchez sudah dimintai pendapatnya mengenai rekrutan baru itu. Di depan kamera ESPN ia mengaku senang dengan kedatangan nomor 6 baru tersebut.

“Dia adalah pemain kelas dunia dan saya yakin dia akan sangat membantu kami,” buka Míchel. “Dia datang dengan antusiasme besar, dengan motivasi khusus untuk membuat Ajax berkembang dan untuk memastikan kami menjadi tim yang sangat kompetitif di tiga kompetisi.”

Apakah Amrabat merupakan pilihan pertama? “Kami punya beberapa opsi, tetapi dia adalah pilihan pertama bagi kami,” kata Míchel. “Kami sudah lama berjuang untuk meyakinkannya agar menerima proposal kami dan kami sangat senang dengan kedatangan kami.”

“Sofyan memahami posisi nomor enam dengan sempurna. Dia adalah pemain yang akan memberi kami keseimbangan. Dia akan memberi kami kepribadian dan kepemimpinan. Sering kali bola tidak harus melewati dia agar tim bisa bermain dengan baik, tetapi dengannya kami akan kuat, baik dalam menyerang maupun bertahan.”

Sementara itu, Youri Regeer tengah diminati Werder Bremen. Namun, transfer itu masih belum sepenuhnya rampung, sehingga Míchel belum bisa banyak berkomentar. “Hari ini dia sakit,” ujarnya tentang absennya Regeer melawan Telstar.

“Kamis dia sudah bermain dengan masalah kecil dan hari ini dia tidak ada dalam susunan pemain. Saya lebih memilih memikirkan pertandingan hari ini dan mulai besok kami akan melihat tiga hari yang masih kami miliki sebelum penutupan bursa transfer. Kami akan berusaha agar klub menyusun skuad sebaik mungkin untuk bisa bersaing di tiga kompetisi.”

Lihat susunan pemain Ajax melawan Telstar di sini.