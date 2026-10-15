Míchel Sánchez siapkan debutan mengejutkan di susunan pemain inti untuk laga Ajax kontra Hajduk Split

Pelatih Míchel Sánchez telah mengumumkan susunan pemain Ajax untuk laga Conference League melawan Hajduk Split. Jofre Torrents secara mengejutkan masuk starting XI, sementara Abdellah Ouazane juga tampil sejak awal. Pertandingan dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport 1.

Marc ter Stegen tak tergantikan sebagai kiper utama Ajax. Hal itu tidak berubah pada Kamis malam di Kroasia. Tampaknya Míchel tidak menerapkan kebijakan kiper khusus untuk laga piala.

Di depan kiper asal Jerman itu, Míchel memasang empat bek yang terdiri dari Thilo Kehrer, Aaron Bouwman, Youri Baas, dan Torrents, yang menjalani debut sebagai starter. Pemain asal Spanyol itu menggeser Owen Wijndal dari starting XI.

Di lini tengah, Míchel membuat satu perubahan dari susunan pemain yang hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan NEC pada Sabtu. Davy Klaassen menggantikan Jorthy Mokio, sementara Sofyan Amrabat dan Julian Brandt tetap mempertahankan tempat mereka.

Di lini depan, Ouazane lebih dipilih ketimbang Oscar Gloukh. Talenta berusia 17 tahun itu sudah berminggu-minggu mengetuk pintu tim utama dan kini mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya sejak awal. Viktor Tsygankov menempati sisi kanan dan, bersama Ouazane, bertugas memasok bola kepada penyerang tengah Tolu Arokodare.

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

Susunan pemain Hajduk Split: Silic; Acapandie, Hatdzikadunic, Maresic, Hrgovic; Fayad, Dalisson, Del Moral; Sanyong, Sego, Soticek.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Amrabat, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.