Pelatih Ajax, Míchel Sánchez, memulai musim Eredivisie dengan kemenangan susah payah atas PEC Zwolle. Berkat gol dari pemain pengganti Jorthy Mokio dan Julian Brandt, mereka menang 0-2, tetapi pujian terbesar justru mengarah kepada pemain pengganti lainnya.

“Ini bukan penampilan terbaik kami hari ini,” ujar Míchel dengan realistis saat menatap kembali kemenangan yang diraih dengan susah payah di Zwolle. “Mungkin situasi seputar Mika Godts sedikit mengalihkan perhatian kami,” kata pria Spanyol itu saat mencari penjelasan atas permainan yang ditampilkan timnya.

“Kami tidak bermain meyakinkan. Ini bukan pertandingan yang bagus, tetapi kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Kartu merah itu membantu kami, karena PEC Zwolle tidak bisa lagi menekan tinggi.”

Baru pada fase akhir pertandingan tim Amsterdam mampu menguasai laga. “Saya pikir pergantian pemain hari ini menjadi pembeda, terutama Tolu, yang menampilkan performa luar biasa.”

Míchel pun sangat memuji striker yang didatangkan dari Wolverhampton Wanderers itu. “Saya sangat senang untuknya, karena dia harus mendapatkan ritme permainan, tetapi menit-menit pertamanya sangat bagus. Dia membuat aksi penentu pada gol pertama, jadi dia - bersama pemain pengganti lainnya - menjadi pembeda.”

Marc ter Stegen, yang mendapatkan tempat di starting XI untuk pertama kalinya, juga tampil impresif dengan penyelamatan fantastis atas sundulan Tobias Sommer. “Ya, saya senang dia bermain, karena dia harus banyak membantu kami. Dia membuat penyelamatan yang luar biasa,” kata Míchel.

Ter Stegen pekan ini resmi diumumkan sebagai pemain Ajax setelah saga transfer yang panjang. Kiper asal Jerman itu dipinjam dari FC Barcelona selama satu musim. “Dia memungkinkan kami menjaga gawang tetap nirbobol, terutama lewat aksi itu,” ujar Míchel, yang sangat puas dengan penampilan pertamanya.