Pelatih Ajax, Míchel Sánchez, pada Jumat menatap laga besar Eredivisie melawan PSV sehari kemudian. Pelatih asal Spanyol itu antara lain mengungkapkan bahwa rekrutan anyar Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov, dan Thilo Kehrer siap untuk mendapatkan menit bermain. Daley Blind, Rayane Bounida, serta rekrutan anyar Simon Adingra yang datang ke Amsterdam dalam kondisi cedera dan menurut Míchel masih membutuhkan satu bulan lagi, tidak bisa dimainkan.

"Sofyan tersedia untuk bermain besok," kata Míchel dalam konferensi pers. "Besok kita akan lihat apakah dia masuk starting XI. Secara fisik dia siap untuk bermain. Jelas bahwa kami mempertimbangkan semua aspek untuk pertandingan besok. Dia adalah pemain yang siap bertarung."

Dengan demikian, masih jauh dari pasti bahwa Amrabat akan masuk susunan pemain inti Ajax pada Sabtu. Blind dipastikan absen. Pemain senior itu mengalami masalah pada saraf di punggungnya sejak laga kualifikasi Conference League melawan Shelbourne.

"Daley tidak tersedia, begitu juga Bounida. Para pemain lainnya siap untuk bermain. Viktor Tsygankov dan Thilo Kehrer juga. Mereka (Blind dan Bounida, red.) adalah satu-satunya pemain yang harus kami lewatkan besok," ujar Míchel, dengan untuk sesaat tidak memasukkan Adingra, yang mengalami cedera pergelangan kaki, dalam pembahasannya.

"Saya baru saja lupa menyebut Adingra dalam daftar pemain yang absen. Dia masih mengalami masalah pada pergelangan kakinya, mari kita lihat berapa lama pemulihannya akan berlangsung. Saya berharap dia sudah tersedia dalam satu bulan," kata Míchel tentang winger kiri pinjaman dari Sunderland itu.

Tsygankov dengan cepat mendapatkan izin kerjanya dan sebenarnya sudah bisa masuk skuad pertandingan untuk melakoni debutnya pekan lalu melawan Telstar, tetapi Míchel menilai waktunya belum tepat dan meninggalkannya di Amsterdam untuk mempersiapkannya menghadapi PSV di kandang.

Tsygankov belum mencatatkan menit bermain resmi pada musim ini karena konflik dengan mantan klubnya, Girona. Kehrer, yang dipinjam dari Monaco, baru mencatatkan satu menit bermain resmi, meski pemain Jerman itu, berbeda dengan Tsygankov, cukup rutin tampil dalam pramusim.

Ajax dan PSV memulai musim dengan raihan dua poin hilang dan kurang lebih sama baiknya. Kedua klub besar itu sama-sama sudah sekali kehilangan poin setelah menyia-nyiakan keunggulan 2-0 di kandang menjadi 2-2. PSV memenangi tiga laga lainnya, Ajax dua laga sisanya.