Míchel Sánchez berpeluang menyambut kembalinya hingga lima pemain ke skuad Ajax pada Minggu

Ajax akan menjalani pertandingan ketiganya di fase liga Conference League pada Kamis. Klub asal Amsterdam itu akan menghadapi FC Midtjylland, tetapi pelatih Míchel Sánchez harus tampil tanpa sejumlah pemain. Laga tersebut masih terlalu cepat bagi Caio Henrique dan Oliver Edvardsen; keduanya diperkirakan kembali masuk skuad pertandingan pada Minggu.

Sebelumnya pada hari yang sama, diketahui bahwa Ajax harus bermain tanpa Julian Brandt dan Sofyan Amrabat di Denmark. Pemain asal Jerman itu mengalami cedera saat menghadapi AZ akhir pekan lalu, sementara Amrabat juga merasakan keluhan setelah pertandingan dan menceritakannya secara terperinci dalam konferensi pers.

Míchel mengatakan pada Rabu bahwa cedera Brandt dan Amrabat tidak terlalu parah. Keduanya bahkan mungkin sudah bisa kembali pada Minggu di Enschede, saat laga besar melawan FC Twente dijadwalkan berlangsung. "Meski saya pikir peluang Sofyan lebih besar daripada Julian," kata Míchel seperti dikutip Algemeen Dagblad.

Karena Yves Bissouma tidak memenuhi syarat untuk bermain di Conference League, Ajax hanya memiliki tiga gelandang yang tersisa: Jorthy Mokio, Davy Klaassen, dan Oscar Gloukh. Mohamed Abdallah memang dibawa, tetapi sangat kecil kemungkinan ia menjadi starter. Hal yang sama berlaku bagi Steven Berghuis, pemain yang berpotensi mengisi lini tengah dan baru saja pulih.

Pertandingan berikutnya MID Conference League 12.45 AJX Tonton

Selain itu, Míchel memberikan kabar terbaru mengenai para pemain yang sudah lebih lama absen. "Saya pikir Caio Henrique pasti kembali tersedia pada Minggu melawan FC Twente. Begitu juga Oliver Edvardsen." Míchel sedikit lebih pesimistis mengenai Anton Gaaei. "Untuk Anton, situasinya agak lebih sulit. Saya pikir peluangnya 50-50." Jika semuanya berjalan lancar, Míchel akan menyambut kembalinya hingga lima pemain ke dalam skuad pada Minggu, termasuk Amrabat dan Brandt.

Henrique terakhir kali bermain pada 19 September. Dalam laga kandang melawan Excelsior (2-2), pemain asal Brasil itu harus ditarik keluar pada pertengahan babak pertama karena cedera paha. Edvardsen juga terakhir kali mendapat menit bermain dalam laga kandang melawan tim asal Kralingen itu, yang berakhir mengecewakan.

Gaaei terakhir kali tampil pada awal Oktober. Bek kanan asal Denmark itu mengalami cedera saat berlatih bersama tim nasional dan kini juga semakin dekat untuk kembali bermain. Ajax mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan, sedangkan situasi Midtjylland jauh lebih sulit dengan hanya satu poin.