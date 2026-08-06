Pelatih Ajax, Míchel Sánchez, telah mengumumkan susunan pemainnya untuk babak kualifikasi Conference League melawan Shelbourne. Pelatih asal Spanyol itu memilih menempatkan rekrutan baru Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo, dan Tolu Arokodare di bangku cadangan. Satu-satunya 'pemain baru' yang menjadi starter adalah Daley Blind.

Maarten Paes akan berdiri di bawah mistar di Johan Cruijff ArenA. Pemain timnas Indonesia itu akan dikawal empat bek di depannya: Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Blind, dan Owen Wijndal.

Youri Regeer akan bertugas menjaga kontrol di lini tengah, yang juga diisi Davy Klaassen dan Oscar Gloukh. Nama terakhir mencetak hat-trick melawan Vojvodina pekan lalu (4-1).

Di lini depan, Godts 'tetap' masuk starting XI. Pemain asal Belgia itu, yang telah mencapai kesepakatan personal dengan Paris Saint-Germain, membentuk trio lini depan bersama Steven Berghuis dan striker Kasper Dolberg.

Setelah leg pertama pada Kamis malam ini, Ajax akan menghadapi Shelbourne di Irlandia pekan depan. Calon lawan di play-off untuk memperebutkan tempat di fase utama akan berasal dari duel dua leg FC Noah kontra FC Sion.

Susunan pemain Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.

Susunan pemain Shelbourne: Beach; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris; Moore, Henry-Francis, McInroy; Mbeng, Caffrey, Kelly.