Míchel benar-benar mengamuk pada babak pertama Ajax - FK Vojvodina. Pelatih klub Amsterdam itu marah besar setelah Oscar Gloukh kehilangan bola dengan mudah. Kamera Ziggo Sport menangkap secara persis kata-kata Míchel.

“Gloukh melakukan aksi yang bagus, tetapi hasil akhirnya tidak benar-benar mulus,” demikian juga yang dilihat Sam van Royen dalam analisis jeda di Ziggo Sport. Umpan Gloukh di area lawan meluncur tanpa arah melewati garis belakang. “Itu juga memicu frustrasi Míchel.”

“Saya tahu apa yang dia katakan. Dia berkata: ‘Jaga bola pada babak kedua!’”, simpul Van Royen. “Maksudnya, Gloukh harus lebih berhati-hati dengan bola di area lawan.”

Jan van Halst, yang menilai Gloukh tetap bermain bagus pada babak pertama, mencatat bahwa sebelum pertandingan melawan FK Vojvodina, topik soal akurasi saat menguasai bola juga sudah dibahas. “Sekarang ini tidak terlalu buruk, karena Ajax sebenarnya cukup sering melakukannya dengan sangat baik.”

“Kehilangan bola di sekitar kotak penalti bisa saja terjadi, jika Anda ingin menciptakan peluang. Tetapi mereka langsung menekan. Itulah sesuatu yang sudah ditanamkan Míchel dan masih terus berusaha dia sempurnakan,” kata Van Halst.