Míchel menunjukkan antusiasme yang tinggi pada sesi latihan perdana Ajax: 'Mika, aku suka permainan ini!'

Bagi Ajax, persiapan untuk musim 2026/27 secara resmi telah dimulai minggu ini. Pelatih kepala baru Míchel Sánchez memimpin sesi latihan pertamanya pada hari Jumat dan tampak sangat nyaman di antara para pemain barunya.

Dalam cuplikan video Ajax TVterlihat bahwa Míchel memberikan arahan kepada skuadnya dengan penuh harapan. "Hari ini semua orang kembali memulai dari nol. Kita akan memainkan sepak bola yang bagus. Sepak bola yang sangat bagus."

"Tapi yang terpenting adalah kita menang. Kita akan menggabungkan keduanya," kata Míchel, yang setelah menyampaikan sambutan selamat datangnya ikut serta secara aktif dalam sesi latihan tersebut.

Dalam salah satu variasi latihan, terlihat bagaimana Míchel berbicara kepada para pemainnya sambil tertawa terbahak-bahak. “Mika, aku suka permainan ini,” serunya kepada Mika Godts.

Ajax hanya finis di peringkat kelima Eredivisie musim lalu, tetapi berhasil memenangkan babak play-off untuk memperebutkan tiket ke Conference League. Tim asal Amsterdam ini akan bertanding pada 23 dan 30 Juli di babak kualifikasi kedua turnamen tersebut.

Lawan mereka dalam dua leg tersebut adalah tim yang kalah dari babak kualifikasi Liga Europa antara FK Vojvodina (Serbia) dan Ferencváros (Hongaria).

Sebagai persiapan untuk dua leg tersebut, Ajax akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Panathinaikos (4 Juli), AEK Larnaca (10 Juli), VfL Bochum (15 Juli), dan Olympiacos (18 Juli).

Di sela-sela pertandingan tandang di Conference League pada 23 Juli dan pertandingan leg kedua pada 30 Juli, Ajax akan bertanding melawan Burnley di Johan Cruijff ArenA pada 26 Juli.