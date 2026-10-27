Caio Henrique sedang dalam proses pemulihan, seperti diungkapkan bek sayap asal Brasil milik Ajax itu melalui unggahan di Instagram. Bek kiri tersebut absen dalam lima pertandingan terakhir akibat cedera paha.

Henrique mengunggah foto dirinya di pusat kebugaran Ajax. "Hampir pulih," tulisnya, diikuti tiga tanda silang yang merujuk pada lambang kota Amsterdam. Bek sayap itu saat ini menjalani program latihan individu.

Henrique mengalami cedera pada menit ke-23 dalam laga kandang melawan Excelsior (2-2) pada 19 September. Ia langsung memegangi pahanya setelah tekel Eric da Silva Moreira dan menutupi matanya dengan kedua tangan. Henrique terpaksa meninggalkan pertandingan dan belum bermain lagi sejak saat itu.

Pelatih Míchel Sánchez sempat menyinggung kondisi fisik Henrique setelah kemenangan tandang 2-1 atas Sparta Rotterdam. Pelatih asal Spanyol itu tidak dapat memastikan apakah Henrique sudah bisa bermain lagi setelah jeda internasional mendatang.

Sejak Henrique absen, posisi bek kiri tiga kali ditempati Owen Wijndal, yang tampil sangat baik terutama saat menang 5-2 atas FC Groningen. Saat bertandang ke markas Sparta, Míchel memilih Youri Baas, sedangkan ketika menghadapi Hajduk Split di Conference League, Jofre Torrents mendapat kepercayaan untuk bermain di sisi kiri.

Henrique bergabung dengan Ajax pada musim panas lalu setelah klub itu membayar sepuluh juta euro untuk mendatangkannya dari AS Monaco. Bek kiri berusia 29 tahun tersebut menandatangani kontrak empat tahun di Amsterdam.

Pemain yang didatangkan dengan biaya transfer jutaan euro itu kini telah tampil 12 kali untuk Ajax di Vriendenloterij Eredivisie dan babak kualifikasi Conference League. Dalam rangkaian penampilan tersebut, Henrique mencatatkan dua assist.