Míchel lebih memilih Dolberg di Ajax ketimbang Leonardo: "Itu tidak ada hubungannya dengan hal tersebut"

Kasper Dolberg tidak berada di atas Marcos Leonardo dalam urutan pilihan di Ajax. Hal ini ditegaskan pelatih Míchel setelah kemenangan telak 1-5 Ajax saat bertandang ke markas Fortuna Sittard. Dolberg masuk menggantikan Tolu Arokodare dan menandai penampilannya sebagai pemain pengganti dengan sebuah gol.

Dolberg mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-4 pada menit ke-79. Pelatih asal Spanyol Ajax itu setelah laga di Limburg ditanya apakah Dolberg untuk sementara mendapat prioritas di atas rekrutan musim panas Leonardo.

"Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hierarki. Sama sekali tidak. Kami adalah satu tim, dan semua orang penting. Kami merasa pertandingan ini lebih cocok dengan kualitas Dolberg. Hanya itu. Saya juga sangat percaya kepada Leo," ujar pelatih Ajax itu dalam konferensi pers setelahnya.

Míchel juga memuji Sofyan Amrabat. Gelandang yang baru direkrut itu masuk sebagai pemain pengganti pekan lalu melawan PSV dan dalam pertemuan dengan Fortuna bahkan menuntaskan 90 menit penuh.

"Sangat luar biasa seorang pemain bisa melakukan hal seperti itu. Sofyan punya mentalitas yang hebat untuk menuntaskan pertandingan seperti ini dan juga memiliki sangat banyak pengalaman. Dalam sepuluh hingga lima belas menit terakhir dia jelas lebih kelelahan. Tetapi pada saat itu pertandingan sudah ditentukan dan semuanya menjadi jauh lebih mudah," ujar pelatih pemenang itu.

Míchel sangat puas dengan kemenangan besar timnya di kandang tim asal Limburg tersebut. "Kami menciptakan banyak peluang melawan tim dengan mentalitas yang bagus. Dan yang sampai saat ini masih belum kalah di kompetisi."

"Saya senang dengan hasil ini, terlebih juga setelah kekalahan melawan PSV. Penting bagi kami bahwa kami memenangkan pertandingan setelah itu. Sekarang kami fokus pada dua pertandingan yang kami mainkan di kandang," kata sang pelatih, merujuk pada duel melawan Willem II dan Excelsior.