Míchel belum tahu ke mana masa depannya, demikian ditekankan oleh pelatih Girona itu setelah pertandingan yang berakhir tragis melawan Elche. Hasil imbang 1-1 dalam pertandingan yang menentukan nasib timnya itu berarti degradasi bagi timnya.

Girona pun harus bersiap menghadapi satu musim di Segunda División. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Míchel berusaha menahan emosinya dan mengakui kesalahannya. "Saya selalu mengatakan bahwa pelatih bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan, dan dalam hal ini, saya lah yang bertanggung jawab."

"Kami telah mengecewakan para penggemar kami," katanya. "Saya merasa bersalah dan bertanggung jawab. Kami telah mengecewakan orang-orang kami. Semua pemain menangis; bagi kami semua, ini adalah momen tersulit dalam karier kami."

Lalu pandangannya pun mulai tertuju ke depan. "Saatnya untuk bangkit kembali setelah momen yang sangat sulit ini bagi semua orang. Ini sangat berat. Sekarang kita harus menanggung penderitaan ini dan belajar bagaimana mengatasinya."

Mungkin ini adalah pertandingan terakhir Míchel bersama Girona. Di media Spanyol dan Belanda, pelatih berusia 50 tahun ini sering dikaitkan dengan transfer ke Ajax.

Pelatih kepala itu tidak ingin menanggapi spekulasi tentang masa depannya pada Sabtu malam. "Saya tidak tahu. Sekarang bukan saatnya untuk membicarakan saya. Kami belum mencapai tujuan utama klub dan saya masih belum bisa menerima pukulan ini."

"Di dalam hati, saya merasakan kekosongan yang sangat besar," lanjutnya. "Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal lain selain kembalinya Girona ke La Liga. Saya merasa sangat sedih saat ini, dan hanya itu yang ingin saya katakan."