Míchel ditanya soal rumor Ajax dalam konferensi pers setelah kabar adanya kesepakatan

Jumat malam, jurnalis Matteo Moretto melaporkan bahwa Ajax telah mencapai kesepakatan lisan dengan Míchel, pelatih Girona. Dalam konferensi pers menjelang laga LaLiga melawan Atlético Madrid, pelatih asal Spanyol itu ditanya oleh para jurnalis mengenai laporan tersebut.

Sabtu, Jordi Cruijff sudah membantah laporan Moretto tersebut. Direktur teknis itu mengatakan kepada De Telegraaf bahwa tidak ada kesepakatan lisan. “Satu-satunya yang bisa saya katakan adalah tidak ada kesepakatan lisan dengan pelatih mana pun,” kata Cruijff.

Media Spanyol menulis pada hari Jumat bahwa Míchel telah mencapai kesepakatan lisan dengan Ajax, yang konon membuat pihak Girona marah. Mungkin karena alasan itulah Cruijff ingin meredakan ketegangan.

Michél sendiri ditanya dalam konferensi pers mengenai rumor tentang kemungkinan kesepakatan lisan dengan klub asal Amsterdam tersebut.

“Saya sepenuhnya fokus pada pertandingan melawan Atlético. Saya sudah memberikan segalanya untuk Girona selama lima tahun dan tidak ada yang perlu ditambahkan,” kata pelatih asal Spanyol itu, yang enggan berkomentar lebih lanjut mengenai rumor tersebut.

Girona sedang berjuang menghindari degradasi dan berada satu poin di atas zona degradasi. Minggu malam, tim asuhan Diego Simeone akan menjadi lawan mereka, dengan Elche sebagai lawan terakhir seminggu kemudian.

Míchel adalah calon pengganti Óscar García, yang mengambil alih tongkat estafet dari Fred Grim pada bulan Maret. Ajax memulai musim ini dengan John Heitinga sebagai pelatih, tetapi setelah beberapa bulan yang mengecewakan, mantan bek tersebut dipecat.