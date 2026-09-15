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Rian Rosendaal

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Míchel cukup banyak mengubah susunan pemain Ajax untuk laga melawan Willem II: Ter Stegen tidak bermain, Paes dan Wijndal menjadi starter

Ajax vs Willem II
Ajax
Willem II
Eredivisie

Ajax akan menjamu tim promosi Willem II pada Selasa. Pelatih Míchel kini telah mengumumkan sebelas nama pemain Ajax dan ia memilih melakukan beberapa perubahan.

Di bawah mistar kali ini bukan Marc ter Stegen yang ditempatkan, melainkan Maarten Paes. Kiper asal Jerman itu mungkin diberi istirahat, mengingat duel melawan Excelsior sudah menanti pada Sabtu mendatang. 

Lucas Rosa dipilih ketimbang Anton Gaaei di posisi bek kanan. Thilo Kehrer menjalani debut starter yang kuat melawan Fortuna Sittard dan kembali berduet dengan Youri Baas di jantung pertahanan. Caio Henrique kehilangan tempatnya di sisi kiri pertahanan kepada Owen Wijndal.

Jorthy Mokio dan Julian Brandt kembali menjadi starter di lini tengah Ajax. Pelatih asal Spanyol milik Ajax kali ini juga memilih Davy Klaassen, sehingga Sofyan Amrabat harus duduk di bangku cadangan.

Steven Berghuis akan menjadi pemasok bola dari sisi kanan di lini depan, dengan Oscar Gloukh yang beroperasi dari kiri. Kasper Dolberg menjadi target man Ajax melawan tim tamu dari Tilburg.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Willem II crest
Willem II
WII

Susunan pemain Ajax: Paes; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Dolberg, Gloukh.

Susunan pemain Willem II:

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