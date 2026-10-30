Michael Owen mengklaim kemenangan bersejarahnya di Ballon d'Or kurang dihargai saat Harry Kane mengakhiri puasa gelar Ballon d'Or Inggris selama 25 tahun

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Michael Owen mengungkapkan minimnya pengakuan yang ia terima atas keberhasilan bersejarahnya meraih Ballon d'Or. Ia menilai pencapaiannya tidak pernah benar-benar diapresiasi di Inggris. Mantan penyerang Liverpool itu menjadi orang Inggris terakhir yang memenangi penghargaan bergengsi tersebut selama hampir seperempat abad, sebelum Harry Kane mengakhiri penantian panjang itu pekan ini.

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Owen mengenang kurangnya pengakuan di negaranya

Mantan pemain timnas Inggris Owen merasa kemenangannya di Ballon d'Or 2001 tidak mendapat pujian sebesar yang biasanya diberikan kepada peraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola itu. Sang penyerang mencetak sejarah saat baru berusia 22 tahun, tetapi menurutnya, pandangan masyarakat Britania Raya terhadap penghargaan tersebut kala itu jauh berbeda dari penghormatan yang diberikan di Eropa daratan.

Berbicara tentang tanggapan atas keberhasilannya, Owen menyoroti perbedaan mencolok antara pandangan di Inggris dan penghargaan yang ia rasakan saat bermain di La Liga. "Saya rasa saya tidak mendapat pengakuan seperti yang akan diterima orang lain jika memenangi Ballon d'Or. Penghargaan itu tidak pernah sepenting itu di negara kami. Ketika saya berada di Spanyol, mereka mengatakan saya adalah pahlawan karena memenanginya. Saya sangat bangga telah memenanginya," jelasnya dalam wawancara terbuka dengan FourFourTwo.

Mengungguli para pemain elite dunia pada 2001

Besarnya pencapaian Owen terlihat dari kualitas para pemain yang ia kalahkan dalam perebutan trofi tersebut. Daftar peraih suara terbanyak tahun itu diisi para ikon sepakbola, dengan Owen berada di depan Zinedine Zidane, Thierry Henry, Raul, dan Rivaldo. Ia juga mengungguli rekan senegaranya David Beckham serta bintang Portugal Luis Figo untuk menempati posisi teratas. Owen mengakui pencapaian itu terasa lebih berarti ketika dikenang sekarang dibandingkan saat ia masih aktif bermain.

Mengenang nama-nama elite yang bersanding dengannya, mantan pemain Real Madrid itu mengaku masih menyimpan catatan hasil pemungutan suara di ponselnya. "Saya melihat daftar nama itu, dan saya masih menyimpannya di ponsel: foto sistem penilaian serta siapa yang berada di posisi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika melihat daftar itu, Anda akan merasa takjub. Hanya itulah yang saya inginkan sejak kecil. Saya tidak sekadar ingin menjadi pesepakbola; saya ingin menjadi pesepakbola terbaik," ungkap Owen.

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Perubahan pamor Bola Emas

Kemenangan Owen terjadi sebelum era sorotan global luar biasa yang mewarnai persaingan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Selama lebih dari satu dekade, keduanya menjadikan Ballon d'Or salah satu cerita utama sepakbola dunia. Namun, Owen merasa bahwa pada usia 22 tahun, ia mungkin belum sepenuhnya memahami arti penghargaan itu. Ia mengakui bahwa kala itu, ia hanya memandangnya sebagai trofi lain yang harus dimenangi, bukan momen yang menentukan kariernya.

"Memenanginya terasa lebih menyenangkan sekarang daripada saat saya masih bermain. Ketika berusia 22 tahun, itu hanya trofi lain, dan saya berpikir sekarang saya harus memenanginya lagi," kata Owen.

Dari kejayaan Ballon d’Or menuju kemerosotan pahit

Pemain muda yang pernah begitu dielu-elukan itu tak pernah lagi mencapai puncak setinggi itu. Perpaduan cedera hamstring yang berulang, nasib buruk, dan keputusan transfer yang membawa bencana membuat momentum Liverpool sirna setelah finis sebagai runner-up di bawah Arsenal pada musim 2001-02. Alih-alih membangun dominasi, jajaran petinggi Liverpool menyia-nyiakan peluang mereka untuk menjadi yang teratas lewat bursa transfer musim panas yang kemudian dikenang karena hasil buruknya. Jamie Carragher belakangan mengenang: "Kami mendatangkan El Hadji Diouf, Salif Diao dan Bruno Cheyrou, pemain-pemain yang diharapkan membawa kami maju, tetapi hasilnya justru sepenuhnya berlawanan."