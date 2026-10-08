Baik Olise maupun top skor Harry Kane "ingin bertahan di FC Bayern untuk waktu yang lama", kata Rummenigge kepada ran. Namun, berbeda dengan Olise, Kane memang sudah berada tepat di ambang perpanjangan kontrak hingga 2029. Sky belum lama ini melaporkan adanya terobosan dalam negosiasi.

"Saya berharap dan juga sangat yakin bahwa Harry akan segera memperpanjang kontraknya. Dan setelah itu Michael menjadi yang berikutnya. Saya berharap dia akan bertahan lama di Bayern," kata pria 71 tahun itu, yang bersama presiden kehormatan Uli Hoeneß masih memiliki pengaruh besar di klub asal Munchen tersebut, meski urusan operasional kini berada di tangan direktur olahraga Max Eberl, direktur olahraga Christoph Freund, dan pelatih Vincent Kompany.

Menyoroti dua bintang besar dalam tim, Rummenigge menegaskan betapa beruntungnya FC Bayern karena memiliki pemain-pemain yang menjadi kandidat peraih Ballon d'Or: "Mereka adalah pemain kelas dunia - dan mereka tidak tumbuh di pohon!"

Apa yang diminta Michael Olise dari FC Bayern?

Begitu perpanjangan kontrak Kane rampung, negosiasi dengan Olise disebut akan mulai dipercepat. Itu dilaporkan baru-baru ini oleh Sport Bild. Sejauh ini, pihak pemain yang dipimpin agen Glen Tweneboah disebut belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang kontrak yang masih berlaku hingga 2029. Sementara itu, Bayern dikabarkan mencoba membujuknya dengan kontrak baru hingga 2032, yang akan menjadikan Olise sebagai pemain dengan bayaran tertinggi mutlak di tim jika ia menandatanganinya pada musim panas mendatang. Hal itu dilaporkan oleh Sky.

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Dengan demikian, Olise bahkan akan mendapatkan gaji tahunan yang lebih tinggi daripada Kane dan Jamal Musiala, yang gajinya disebut berada di kisaran 25 juta euro. Artinya: Olise bahkan akan naik menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub.

Gaji tahunannya saat ini kabarnya berada di angka 14 juta euro. Dengan itu, menurut laporan tersebut, Bayern berharap bisa mendapatkan keputusan cepat dari Olise. Para pemantau Real Madrid kini juga disebut memperkirakan Olise akan memperpanjang kontraknya di Munchen, demikian bunyi laporan itu.

Namun, dari lingkungan pemain 24 tahun itu disebut terdengar bahwa penandatanganan kontrak hanya akan dilakukan jika ada jaminan klausul pelepasan. Klausul seperti itu sebelumnya juga telah diamankan Olise di mantan klubnya, Crystal Palace, yang pada akhirnya diaktifkan FC Bayern pada musim panas 2024 senilai 53 juta euro. Akan tetapi, dalam kontraknya saat ini, klausul semacam itu tidak ada, bertentangan dengan rumor internasional yang beredar belakangan ini, sebagaimana dikonfirmasi antara lain oleh direktur olahraga Max Eberl.

Getty Images

Akankah Michael Olise suatu saat menghasilkan 200 juta euro bagi FC Bayern?

Namun, masa ketika Bayern pada dasarnya menolak klausul pelepasan sudah lama berlalu. Kane juga memiliki strategi keluar semacam itu dan kabarnya juga akan menuntut syarat tertentu dalam kontrak barunya. Yang dibicarakan adalah celah untuk pindah ke Premier League dan apa yang disebut sebagai matching right untuk mantan klubnya, Tottenham Hotspur.

Seberapa besar nominal klausul transfer yang diinginkan pihak Olise saat ini masih hanya bisa menjadi bahan spekulasi. Namun, angka di atas batas 200 juta tampaknya sama sekali tidak tidak realistis. Bagaimanapun, Olise sudah lama menjadi salah satu pemain ofensif terbaik di dunia, sebagaimana kembali ia buktikan dengan impresif pada musim yang masih muda ini.

Namun, masih akan ada banyak waktu hingga keputusan final diambil. Pada September, Eberl sudah memberi gambaran arah. "Kami seharusnya tahu pada musim panas berikutnya apakah ada kecenderungan dari pihaknya untuk memperpanjang atau tidak," katanya kepada Sport Bild.

Di sekitar periode Piala Dunia, Real Madrid sempat disebut memiliki minat besar, namun hal itu tidak berkembang menjadi sesuatu yang konkret. Sementara itu, menurut Sky, Los Blancos justru beranggapan bahwa Olise akan memperpanjang kontraknya di Munchen. FC Liverpool juga disebut sangat menginginkan sang pemain istimewa, sementara Manchester City tampaknya untuk sementara keluar dari persaingan mendapatkan pemain bintang itu seiring skandal finansial.

Getty Images



