Michael Olise dan Manuel Neuer bersama Bayern Munich di Madrid: Apakah keduanya bisa masuk susunan pemain inti melawan Atletico?

Kedua pemain mengikuti latihan tim Bayern di Säbener Straße pada Senin siang dan turut berangkat ke Madrid pada sore harinya sebagai bagian dari skuad resmi.

Neuer melewatkan beberapa pertandingan terakhir karena cedera kaki. Olise, yang mengenakan pelindung pada lutut kanannya saat latihan, ditarik keluar karena cedera pada pengujung pertandingan melawan Borussia Dortmund (2:2) pada Sabtu. Setelah itu, ia meninggalkan arena dengan terpincang-pincang.

Keduanya "tersedia" untuk menghadapi Atletico, kata pelatih sementara Aaron Danks pada malam harinya di Madrid: "Kami hanya perlu melihat apakah mereka cukup fit untuk menjadi starter atau akan masuk dari bangku cadangan." Khusus untuk Olise, direktur olahraga Max Eberl sebelumnya menegaskan bahwa "kehadirannya merupakan hal positif karena ia pemain luar biasa yang selalu memberi dampak baik bagi kami. Namun, kami juga akan menghindari risiko cederanya menjadi lebih lama."

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Siapa yang absen dari Bayern saat menghadapi Atletico Madrid?

Bayern dipastikan tidak diperkuat Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry dan Ismael Saibari di Madrid. Pemain timnas Maroko itu menjalani operasi pada Minggu akibat robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kanannya dan baru akan bisa bermain lagi tahun depan. Gnabry juga mengalami cedera otot paha kiri dalam pertandingan melawan Dortmund.

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Setidaknya untuk pertandingan-pertandingan setelah jeda internasional hingga akhir tahun, kondisi skuad diperkirakan membaik.

Pada Senin, Diaz untuk pertama kalinya menjalani latihan individu dengan bola sejak mengalami robekan berkas otot paha kiri dalam pertandingan Liga Champions melawan FC Arsenal (2:2) pada 22 Oktober. Hal yang sama berlaku bagi Jamal Musiala, yang mengalami cedera saat bersama tim nasional pada akhir September (robekan serat otot).