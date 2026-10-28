Olise mencetak dua gol pada putaran kedua DFB-Pokal. Ia membawa Bayern unggul 1-0 pada menit ke-10, lalu menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat penalti pada menit ke-50.

Ia menaklukkan kiper Magdeburg, Dominik Reimann, dengan eksekusi penalti Panenka yang tenang. Setelah itu, Olise tidak melakukan selebrasi seperti biasanya. Ia berlari ke bendera sudut, membuat tanda salib, dan tersenyum lebar. Itu pemandangan yang tidak biasa dari pemain asal Prancis yang umumnya lebih kalem tersebut. Ia kemudian menunjuk ke arah bangku cadangan Bayern. Di sana, Kane membalas gesturnya sambil tersenyum dan menggoyangkan jarinya ke kiri dan ke kanan. Apa tepatnya makna gestur itu, termasuk apakah keduanya telah membuat kesepakatan, belum dapat dipastikan pada Rabu.

Namun, momen istimewa itu mungkin berkaitan dengan pekan luar biasa yang dilalui kedua pemain depan tersebut. Pada Senin, Olise dan Kane menghadiri gala Ballon d'Or di Paris. Olise menempati peringkat kesembilan, sementara Kane meraih penghargaan tersebut, mengungguli Kylian Mbappe dari Real Madrid dan Lamine Yamal dari FC Barcelona. Dengan demikian, Kane menjadi pemain Bundesliga pertama sejak Karl-Heinz Rummenigge pada 1981 yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia.

Saat menerima penghargaan, Kane tampak terharu. "Wow, wow, wow," kata pemain asal Inggris itu di atas panggung sebelum terdiam sejenak. "Saya hampir kehabisan kata-kata. Terima kasih kepada semuanya." Penyelenggaraan gala di London, kota kelahirannya, membuat malam itu terasa istimewa baginya: "Berada di sini, di London, menjadikan semuanya sangat istimewa. Itu pertanda baik bagi saya malam ini."

Dengan suara bergetar, pemain berusia 33 tahun itu tampak berusaha mengendalikan emosinya. Ia juga menyampaikan terima kasih khusus kepada Olise dan rekan-rekan setimnya, yang telah memungkinkan keberhasilan tersebut. Video dari gala itu memperlihatkan betapa gembiranya Olise untuk Kane. Ia bahkan memeluk ibu Kane.

FC Bayern: Penyakit apa yang diderita Vincent Kompany?

Setelah menjalani pekan yang berat dengan pertandingan melawan FC Arsenal dan SC Freiburg, Kane diistirahatkan saat menghadapi Magdeburg. Ia menyaksikan seluruh pertandingan dari bangku cadangan. Selain Olise, pencetak gol Bayern adalah Ismael Saibari (21), Alphonso Davies (70), Nathaniel Brown (73), dan David Santos (90+3). Olise digantikan Sacha Boey pada menit ke-67.

Bayern kembali harus bermain tanpa pelatih kepala Vincent Kompany, yang absen karena sakit dan digantikan oleh asisten pelatih Aaron Danks. Namun, ada kabar baik mengenai pelatih asal Belgia itu: Ia kini telah keluar dari rumah sakit, dan diagnosis pasti atas penyakitnya juga telah diketahui.

Bayern tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Pada Sabtu (18.30), mereka sudah menghadapi tantangan besar berikutnya dalam laga klasik Bundesliga melawan Borussia Dortmund. BVB datang ke München sebagai tim peringkat kedua dengan jumlah poin yang sama.