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Adhe Makayasa
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Michael Dell tertawakan rumor akuisisi Everton dengan jawaban blak-blakan enam kata, miliarder berharta £183 miliar itu tegaskan tak akan membeli klub dari The Friedkin Group

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Taipan teknologi asal Amerika Serikat Michael Dell secara terbuka membantah spekulasi bahwa ia tengah menyiapkan tawaran untuk membeli Everton dari pemilik saham mayoritas saat ini, The Friedkin Group. Dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai £183 miliar, pria terkaya keempat di dunia itu menggunakan media sosial pada Rabu malam untuk membantah klaim bahwa keluarganya ingin membeli klub asal Merseyside tersebut.

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Miliarder teknologi bantah kabar terkait klub Merseyside

Kepala eksekutif Dell Technologies, Michael, menyampaikan bantahan tegas dalam enam kata untuk menepis kemungkinan membeli klub Premier League itu setelah laporan pada akhir pekan menyebut ia tengah merencanakan pembelian dari pemilik saat ini. Spekulasi mengenai pergantian kepemilikan muncul awal bulan ini ketika The Friedkin Group mengisyaratkan kesediaannya melepas saham mayoritas setelah belum genap dua tahun memegang kendali. Namun, pengusaha asal Amerika Serikat itu tidak berniat mengambil alih.

Unggahan di media sosial tepis spekulasi

Ketidakpastian menyelimuti jajaran petinggi Everton di tengah meningkatnya ketidakpuasan di Merseyside atas minimnya belanja pemain di bawah kepemilikan saat ini. Para suporter mengkritik keras Dan Friedkin dan jajaran petingginya sepanjang musim panas setelah mereka gagal menginvestasikan kembali dana dari penjualan beberapa pemain utama. Akibatnya, manajer David Moyes harus bekerja dengan skuad yang sangat terbatas, sementara Friedkin, yang belum pernah menyaksikan langsung pertandingan Everton, dituduh lebih memprioritaskan klub saudaranya, Roma.

Jurnalis Alan Nixon pertama kali melaporkan pada Minggu bahwa keluarga Dell sedang mempertimbangkan langkah untuk mengambil alih klub, meski Goodison News kemudian menyoroti kendala praktis yang menghalangi langkah tersebut.

Rumor itu kembali muncul di X pada Kamis ketika akun suporter EFC DAILY (@EFCdaily_) mengutip reporter Lewis Steele dan menulis: "Michael Dell, orang terkaya keempat di dunia, adalah salah satu kandidat pembeli Everton." Menanggapi langsung unggahan itu dengan emoji tertawa, Dell menulis: "Siapa yang mengarang cerita-cerita ini?"

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Pemilik saat ini mencari pembeli yang serius

Bantahan Dell membuat satu calon pembeli dengan kekuatan finansial besar tersingkir. Pengusaha asal Amerika Serikat itu memiliki 40 persen saham di Dell Technologies dan baru-baru ini melampaui salah satu pendiri Google, Sergey Brin, dalam daftar Forbes setelah kekayaan bersihnya naik 2,4 persen menjadi £182,67 miliar. Ia hanya berada di belakang salah satu pendiri Alphabet, Larry Page, pendiri Amazon, Jeff Bezos, dan pimpinan Tesla, Elon Musk.

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Sementara itu, Daily Mail melaporkan sebelumnya pada Rabu bahwa The Friedkin Group aktif menjajaki investor yang "serius" karena ingin menghindarkan suporter Everton dari proses pergantian kepemilikan berlarut-larut seperti yang terjadi pada tahap akhir masa kepemilikan Farhad Moshiri.

Meski belum ada kandidat terdepan yang jelas, mantan pemilik bersama Newcastle United, Amanda Staveley, tetap menjadi sosok yang banyak disebut-sebut akan kembali memiliki klub sepakbola Inggris. Sejak Staveley dan suaminya, Mehrdad Ghodoussi, menjual saham mereka di St James' Park pada 2024, ia telah mengajukan tawaran untuk membeli Tottenham Hotspur hampir dua tahun lalu dan baru-baru ini dikaitkan dengan pembelian saham mendiang David Gold di West Ham United.

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Pencarian investor baru berlanjut

Dengan Dell dipastikan tidak masuk dalam daftar calon pembeli, The Friedkin Group akan terus menilai kandidat yang kredibel di balik layar dengan harapan dapat memastikan peralihan kepemilikan yang lancar di Hill Dickinson Stadium. Menemukan pemilik baru yang berkomitmen secepatnya akan sangat penting untuk meredakan kegelisahan para suporter menjelang bursa transfer Januari. Sementara itu, Moyes harus menjaga fokus skuadnya agar terus meraih hasil di lapangan.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.