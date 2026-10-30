Michael Dell tertawakan rumor akuisisi Everton dengan jawaban blak-blakan enam kata, miliarder berharta £183 miliar itu tegaskan tak akan membeli klub dari The Friedkin Group

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Taipan teknologi asal Amerika Serikat Michael Dell secara terbuka membantah spekulasi bahwa ia tengah menyiapkan tawaran untuk membeli Everton dari pemilik saham mayoritas saat ini, The Friedkin Group. Dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai £183 miliar, pria terkaya keempat di dunia itu menggunakan media sosial pada Rabu malam untuk membantah klaim bahwa keluarganya ingin membeli klub asal Merseyside tersebut.

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Miliarder teknologi bantah kabar terkait klub Merseyside

Kepala eksekutif Dell Technologies, Michael, menyampaikan bantahan tegas dalam enam kata untuk menepis kemungkinan membeli klub Premier League itu setelah laporan pada akhir pekan menyebut ia tengah merencanakan pembelian dari pemilik saat ini. Spekulasi mengenai pergantian kepemilikan muncul awal bulan ini ketika The Friedkin Group mengisyaratkan kesediaannya melepas saham mayoritas setelah belum genap dua tahun memegang kendali. Namun, pengusaha asal Amerika Serikat itu tidak berniat mengambil alih.

Unggahan di media sosial tepis spekulasi

Ketidakpastian menyelimuti jajaran petinggi Everton di tengah meningkatnya ketidakpuasan di Merseyside atas minimnya belanja pemain di bawah kepemilikan saat ini. Para suporter mengkritik keras Dan Friedkin dan jajaran petingginya sepanjang musim panas setelah mereka gagal menginvestasikan kembali dana dari penjualan beberapa pemain utama. Akibatnya, manajer David Moyes harus bekerja dengan skuad yang sangat terbatas, sementara Friedkin, yang belum pernah menyaksikan langsung pertandingan Everton, dituduh lebih memprioritaskan klub saudaranya, Roma.

Jurnalis Alan Nixon pertama kali melaporkan pada Minggu bahwa keluarga Dell sedang mempertimbangkan langkah untuk mengambil alih klub, meski Goodison News kemudian menyoroti kendala praktis yang menghalangi langkah tersebut.

Rumor itu kembali muncul di X pada Kamis ketika akun suporter EFC DAILY (@EFCdaily_) mengutip reporter Lewis Steele dan menulis: "Michael Dell, orang terkaya keempat di dunia, adalah salah satu kandidat pembeli Everton." Menanggapi langsung unggahan itu dengan emoji tertawa, Dell menulis: "Siapa yang mengarang cerita-cerita ini?"

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Pemilik saat ini mencari pembeli yang serius

Bantahan Dell membuat satu calon pembeli dengan kekuatan finansial besar tersingkir. Pengusaha asal Amerika Serikat itu memiliki 40 persen saham di Dell Technologies dan baru-baru ini melampaui salah satu pendiri Google, Sergey Brin, dalam daftar Forbes setelah kekayaan bersihnya naik 2,4 persen menjadi £182,67 miliar. Ia hanya berada di belakang salah satu pendiri Alphabet, Larry Page, pendiri Amazon, Jeff Bezos, dan pimpinan Tesla, Elon Musk.

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Sementara itu, Daily Mail melaporkan sebelumnya pada Rabu bahwa The Friedkin Group aktif menjajaki investor yang "serius" karena ingin menghindarkan suporter Everton dari proses pergantian kepemilikan berlarut-larut seperti yang terjadi pada tahap akhir masa kepemilikan Farhad Moshiri.

Meski belum ada kandidat terdepan yang jelas, mantan pemilik bersama Newcastle United, Amanda Staveley, tetap menjadi sosok yang banyak disebut-sebut akan kembali memiliki klub sepakbola Inggris. Sejak Staveley dan suaminya, Mehrdad Ghodoussi, menjual saham mereka di St James' Park pada 2024, ia telah mengajukan tawaran untuk membeli Tottenham Hotspur hampir dua tahun lalu dan baru-baru ini dikaitkan dengan pembelian saham mendiang David Gold di West Ham United.

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Pencarian investor baru berlanjut

Dengan Dell dipastikan tidak masuk dalam daftar calon pembeli, The Friedkin Group akan terus menilai kandidat yang kredibel di balik layar dengan harapan dapat memastikan peralihan kepemilikan yang lancar di Hill Dickinson Stadium. Menemukan pemilik baru yang berkomitmen secepatnya akan sangat penting untuk meredakan kegelisahan para suporter menjelang bursa transfer Januari. Sementara itu, Moyes harus menjaga fokus skuadnya agar terus meraih hasil di lapangan.