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Manajer Manchester United Michael Carrick mengakui bahwa pihak-pihak di klub telah saling menyampaikan “kenyataan pahit” secara internal saat tim berusaha keluar dari rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan yang sangat buruk. Carrick masih berada di bawah tekanan besar untuk membalikkan hasil, dimulai dengan lawatan berat ke markas Chelsea akhir pekan ini.

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Masa sulit di Old Trafford

Musim buruk Manchester United mencapai titik terendah baru setelah kalah telak 3-0 di kandang dari Bournemouth Minggu lalu. Kekalahan itu terjadi hanya empat hari setelah mereka dipermalukan pendatang baru asal Italia, Como, dengan skor 4-1 dalam laga tandang Liga Champions. Manchester United baru meraih satu kemenangan di liga sepanjang musim ini dan kini menjalani rentetan hasil terburuk sejak musim 1988-89.

Jajaran pimpinan klub, termasuk direktur utama Omar Berrada dan direktur olahraga Jason Wilcox, menuai kritik keras karena gagal memperkuat skuad secara memadai pada musim panas ini. Meski sorotan semakin tajam dan United mencatatkan awal musim liga terburuk mereka sejak 1986, para petinggi klub telah meyakinkan Carrick bahwa ia akan tetap menjadi pelatih untuk saat ini.

Pembicaraan terus terang di balik layar

Menghadapi krisis ini secara langsung, Carrick mengonfirmasi bahwa pembicaraan terus terang telah berlangsung di semua tingkatan klub.

“Situasinya cukup jelas,” kata pelatih berusia 45 tahun itu kepada wartawan. “Percakapan antara siapa pun tidak selalu menyenangkan, baik antara saya dan para pemain maupun antara saya, Jason, Omar, atau para pemilik. Kami membicarakan kenyataan yang ada, yang terkadang pahit, dan itulah yang kami perlukan untuk maju. Apa pun yang perlu kami lakukan untuk maju, akan kami lakukan.”

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Pelatih United itu juga menekankan pentingnya masukan dari pemain pada masa-masa sulit. “Kami selalu melakukan apa yang menurut kami akan membuat tim tampil sebaik mungkin,” tambahnya. “Tentu saja, ada pemain tertentu yang Anda ajak bicara pada waktu tertentu. Itu hal yang wajar. Karena itulah, jika Anda mengharapkan adanya pemimpin di ruang ganti, Anda juga menginginkan pendapat tentang hal-hal tertentu. Ada kalanya Anda meminta pendapat itu, dan tidak ada masalah dengan hal tersebut. Itu bukan berarti kami selalu sepakat dengan pendapat mereka, tetapi sama sekali tidak ada masalah. Setelah itu, kami bergerak ke arah yang sama.”

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Skuad rapuh yang mencari kembali keyakinan

Di luar persoalan struktural, Carrick meyakini timnya tengah mengalami krisis kepercayaan diri yang parah. Ia juga menepis klaim mantan rekan setimnya, Gary Neville, yang menyebut sejumlah pemain United bersikap tidak profesional terkait pola tidur dan kehidupan sosial mereka. Ketika ditanya apakah ia melihat masalah tersebut, Carrick menjawab lugas: “Tidak. Gaz mengatakan banyak hal.”

Di tengah berbagai komentar dari luar, sang pelatih tetap optimistis bahwa keadaan di lapangan bisa berubah dengan cepat. “Kepercayaan diri adalah sisi indah dari olahraga,” ujar Carrick. “Dalam beberapa hal, kepercayaan diri adalah faktor utama dalam keyakinan itu, keyakinan pada diri sendiri, tingkat kepercayaan diri itu. Pengaruhnya terhadap tingkat performa bisa melampaui segala hal lainnya.

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“Namun, indahnya kepercayaan diri adalah bahwa itu bisa kembali dengan cepat lewat satu momen, satu kejadian dalam pertandingan, satu kemenangan, satu hasil. Kami pernah melihatnya, kami melihatnya beberapa bulan lalu. Itu bisa kembali dengan cepat. Itulah yang membuat Anda terus berusaha dan terus percaya bahwa perubahan itu selalu begitu dekat dan apa yang mungkin dicapai selalu berada dalam jangkauan.

“Tentu saja, ketika Anda tidak memenangi pertandingan dan merasa tidak bermain bagus, keraguan secara alami mulai muncul. Tantangannya adalah menjaga keyakinan itu jauh di dalam diri, mengetahui bahwa itu masih ada dan perubahan itu mungkin terjadi.

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“Itulah tepatnya situasi kami sekarang. Kami membutuhkan sesuatu yang bisa mengubah keadaan bagi semua orang, mengubah perasaan yang ada, dan mengembalikan kepercayaan diri kami, terutama di dalam tim dan juga di kalangan suporter, beserta keyakinan itu. Perubahan itu tidak pernah sejauh yang terlihat.”

Laga penentuan di Stamford Bridge menanti

Carrick kini harus segera membalikkan keadaan saat United bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada Sabtu. Meraih hasil positif di London barat sangat penting, bukan hanya untuk menyelamatkan kiprah klub yang tersendat di liga, tetapi juga, mungkin, untuk mempertahankan pekerjaan sang pelatih.

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Kekalahan telak lainnya bisa memaksa petinggi United mengambil keputusan drastis. Dengan para pendukung yang semakin gelisah dan tim terdampar di dekat dasar klasemen, laga Sabtu nanti menjadi momen penentu bagi kelanjutan masa jabatan Carrick di Old Trafford.