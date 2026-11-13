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Michael Carrick, mantan pelatih Manchester United, menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada para suporter klub. Dalam pesan tersebut, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memimpin tim, seraya menegaskan bahwa hubungannya dengan Manchester United akan tetap kokoh meski tugas kepelatihannya telah berakhir.

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Pesan tersebut datang setelah penunjukan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, sebagai direktur teknik baru tim, menandai dimulainya babak baru di Old Trafford.

Menurut surat kabar “Marca”, Carrick ingin mengucapkan selamat tinggal kepada para pendukung Manchester United melalui sebuah pesan yang di dalamnya ia mengenang kembali momen-momen hubungannya dengan klub, tempat ia menghabiskan bertahun-tahun sebagai pemain, sebelum kembali sebagai pelatih dan memimpin tim.

Carrick menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantunya selama perjalanannya, mulai dari para pendukung, lalu tim kepelatihan dan para staf, hingga para pemain.

Carrick menegaskan bahwa melatih Manchester United merupakan sebuah kehormatan besar dalam kariernya, seraya menyebut bahwa kesempatan ini tidak diberikan kepada banyak orang, dan bahwa ia merasa sangat bersyukur telah menjadi bagian dari entitas ini.

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Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab di dalam klub sebesar Manchester United melampaui sekadar upaya meraih kemenangan, karena hal itu menuntut pemahaman yang sesungguhnya atas sejarah, budaya, dan nilai-nilainya, serta komitmen terhadap standar-standar yang telah tertanam selama bertahun-tahun, dan ia menganggap kekhasan klub ini sebagai sumber inspirasi yang tak pernah padam baginya.

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Mantan pelatih itu menyisihkan sebagian dari pesannya untuk para pendukung Manchester United, menggambarkan mereka sebagai pendukung yang istimewa dan unik, seraya menyebut bahwa momen-momen terindah dalam perjalanannya adalah menyaksikan kegembiraan dan haru mereka atas kemenangan serta momen-momen luar biasa yang dialami tim sepanjang tahun ini.

Ia menambahkan bahwa ia ingin membalas sebagian dari cinta yang telah ia terima dari mereka, seraya menegaskan bahwa cinta ini tidak akan pernah mati, dan bahwa hubungannya dengan para pendukung akan tetap terjalin betapa pun keadaan berubah.

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Carrick mengakui bahwa tim tidak meraih hasil yang diharapkan selama periode terakhir, tetapi ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan para pendukung yang terus berlanjut meski berada dalam fase yang sulit.

Ia menjelaskan bahwa dukungan mereka kepadanya di saat-saat ketika hasil tidak sesuai dengan harapan sangat berarti baginya, dan ia menganggap bahwa kesetiaan di masa-masa sulit mengungkap jati diri sejati para pendukung, yang merupakan salah satu alasan yang membuatnya mencintai klub ini dan terikat dengannya sejak bertahun-tahun lamanya.

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Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para anggota tim kepelatihan, memuji ketulusan, kerja keras harian, dan dukungan mereka yang berkesinambungan, seraya menegaskan apresiasinya atas segala yang telah mereka berikan sepanjang periode mereka bekerja bersama.

Ia pun tidak melupakan para staf di balik layar, yang menurutnya kerja keras mereka tidak selalu mendapat perhatian yang memadai meski memiliki arti penting yang besar, dan ia juga mendoakan keberhasilan bagi para pemain dalam perjalanan mereka ke depan, sebagai bentuk penghargaan atas apa yang telah mereka curahkan selama ia mengemban tanggung jawab.

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Carrick menutup pesannya dengan menegaskan bahwa Manchester United akan tetap menjadi bagian hakiki dari hidupnya, dan bahwa berakhirnya tugas kepelatihannya tidak akan mengubah perasaan bangganya menjadi bagian dari klub.

Ia menjelaskan bahwa ia akan terus mendukung tim dari tribune dan menyaksikan pertandingan-pertandingannya sebagai seorang pendukung, seraya mendoakan agar tim meraih lebih banyak kesuksesan pada fase mendatang di bawah kepemimpinan Pochettino.