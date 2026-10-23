Michael Carrick menyampaikan pernyataan emosional dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan Manchester United melawan Bournemouth pada Jumat siang. Ia melakukannya sebelum satu pun pertanyaan diajukan oleh hadirin.

Manchester United mengawali musim dengan buruk. Klub itu baru memenangi dua dari 11 pertandingan terakhir dan kini berada di peringkat ke-13 Liga Primer Inggris. Pada Rabu, mereka kalah 4-1 dari Como di Liga Champions.

Posisi Carrick sebagai manajer Manchester United pun berada di bawah tekanan. Menurut sejumlah media Inggris, pria asal Inggris itu untuk sementara masih mendapat kepercayaan, tetapi pihak klub sudah mulai mencari calon penggantinya di balik layar.

Dalam sesi konferensi pers, Carrick langsung angkat bicara. "Saya akan memulai hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Menurut saya, ini penting. Belakangan ini, keadaan tidak berjalan baik bagi kami. Saya rasa itu sudah jelas. Jadi, saya sepenuhnya menerima situasi yang kami hadapi saat ini. Kami menjalani lima bulan dengan kesuksesan yang relatif baik, periode ketika saya puas dengan banyak hal yang saya lihat dan yang kami tunjukkan sebagai tim," ujarnya membuka pernyataan.

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 10.00 BOU

"Belakangan ini, penampilan kami tidak cukup baik. Itu sudah jelas. Kami berada dalam fase yang benar-benar tidak membuat kami puas. Rabu adalah malam yang buruk (kalah 4-1 dari Como, redaksi). Itu malam yang buruk karena banyak alasan dan terasa sangat menyakitkan. Saya juga sakit hati melihat kami bermain seperti itu, melihat jalannya pertandingan. Seperti yang sudah saya katakan seusai laga, cara kami bermain benar-benar tidak bisa diterima," kata manajer asal Inggris itu dengan emosi yang tampak jelas.

"Para suporter adalah bagian yang sangat penting dari klub sepakbola ini. Bagi saya, berat rasanya melihat para suporter yang sudah bersusah payah, meluangkan waktu dan mengeluarkan uang untuk mendukung kami pada Rabu, lalu seusai pertandingan merasakan hal yang juga kami semua rasakan. Itu sudah jelas," lanjutnya dengan penuh emosi.

"Tanggung jawab saya adalah menurunkan tim yang mewakili klub sepakbola ini, mewakili para suporter, dan bisa membuat mereka bangga karena identitas yang kami tunjukkan. Belakangan ini, dalam beberapa pertandingan, kami menyimpang dari hal itu. Saya sepenuhnya menyadarinya dan saya benar-benar sedang mengambil langkah untuk mengatasinya. Menurut saya, penting bagi kita semua untuk menyadari hal itu. Saya sendiri menyadarinya," tutupnya pada bagian pertama pernyataannya, yang berlangsung selama enam menit secara keseluruhan.

Manchester United punya kesempatan untuk bangkit pada Minggu siang. Bournemouth akan bertandang ke Old Trafford. Pertandingan dimulai pukul 15.00.