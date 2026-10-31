Michael Carrick minta Manchester United “terus melangkah maju” setelah kekalahan dari Chelsea membuat mereka terancam masuk zona degradasi

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Michael Carrick mendesak Manchester United untuk “terus melangkah maju” setelah kekalahan 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu membuat mereka terancam masuk zona degradasi. United menciptakan banyak peluang pada babak pertama, tetapi gagal memanfaatkannya. Setelah jeda, Morgan Rogers mencetak gol dan Lisandro Martinez diusir keluar lapangan akibat kartu kuning kedua.

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Carrick redam kekhawatiran soal zona degradasi

United memasuki pertandingan dengan keunggulan hanya satu poin atas zona degradasi, menurut Manchester Evening News, yang berarti mereka bisa disalip tim lain pada akhir hari itu, bergantung pada hasil pertandingan. "Kami harus terus melangkah maju dan memenangi pertandingan, sesederhana itu," kata Carrick mengenai kemungkinan tersebut.

"Tidak ada yang bisa saya katakan kepada Anda sekarang yang akan mengubah keadaan; itu tidak akan mengubah apa pun. Kami harus melangkah maju dan memenangi pertandingan sepakbola, sesederhana itu." Ditanya apakah ada stigma jika timnya turun ke posisi tiga terbawah, ia menjawab: "Bagi saya, tidak."

Chelsea hukum United yang menyia-nyiakan peluang di Stamford Bridge

United mengawali pertandingan dengan baik dan menciptakan serangkaian peluang pada babak pertama, tetapi gagal memanfaatkannya. Rogers kemudian mencetak gol untuk Chelsea pada menit ke-59. Keadaan memburuk ketika Martinez menerima kartu kuning kedua setelah bertabrakan dengan Wesley Fofana, sementara penalti Cole Palmer tetap menaklukkan Senne Lammens meski sang kiper sempat menyentuh bola.

"Saya rasa babak pertama tadi merupakan salah satu penampilan terbaik kami dalam beberapa waktu terakhir," kata Carrick dalam konferensi pers. "Ya, tetapi begitulah yang terjadi," tambahnya soal kegagalan timnya memanfaatkan peluang. "Situasinya bisa berubah, dan itulah yang harus Anda hadapi. Kami harus memanfaatkan keadaan saat semuanya berjalan baik. Itu menggambarkan situasi kami, hal seperti itu terjadi ketika Anda menjalani periode seperti yang sedang kami alami."

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Carrick belum yakin soal kartu merah Martinez

Carrick merasa timnya benar-benar mengancam sebelum jeda. "Kami tampak berbahaya, permainan kami mengalir, kami tampak seperti tim yang bagus dan, seperti yang saya katakan, kami benar-benar tampak berbahaya. Kami bisa, bahkan seharusnya, mencetak satu atau dua gol, mungkin bahkan tiga, dengan peluang dan ruang yang kami ciptakan. Lalu pertandingan lepas dari kendali kami," kata Carrick. "Ada beberapa keputusan yang belum saya lihat ulang, jadi saya tidak tahu apakah itu memang layak berbuah kartu merah atau tidak. Jelas dia melakukan pelanggaran itu, dan wasit mengambil keputusan tersebut, tetapi itu momen besar dalam pertandingan. Babak kedua lepas dari kendali kami, dan itu sesuatu yang harus kami atasi.

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"Terkadang Anda mengalami kemunduran dalam pertandingan dan harus menghadapinya dengan lebih baik, apalagi setelah berada dalam posisi yang begitu bagus pada babak pertama. Dalam beberapa hal, kedua babak itu mungkin sangat bertolak belakang." Mengenai kartu merah tersebut, ia menambahkan: "Itu bagian yang sangat menentukan dalam pertandingan. Gol kedua dan kehilangan satu pemain pada tahap itu jelas memberikan pengaruh besar."

Apa selanjutnya bagi Carrick dan United?

United tidak mampu membalas dengan sepuluh pemain pada setengah jam terakhir, dan Carrick tahu timnya harus mengubah periode permainan bagus menjadi gol agar bisa menjauh dari zona berbahaya.

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"Satu-satunya jalan keluar tentu saja dengan memanfaatkan peluang, membalikkan keadaan, dan tetap bertahan dalam pertandingan ketika keadaan mungkin sesaat tidak memihak Anda," katanya. "Kami tidak memanfaatkan momen-momen yang kami miliki, lalu membiarkan keadaan terlalu jauh lepas dari kendali ketika momen-momen itu tidak memihak kami."