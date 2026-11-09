Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Manchester United Michael Carrick membela Diogo Dalot di tengah desakan agar bek sayap itu dicadangkan setelah hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa pada Minggu. Pemain berusia 27 tahun itu kesulitan tampil di Old Trafford sebelum digantikan Patrick Dorgu, yang kemudian mencetak gol dan menyumbang satu umpan gol pada masa injury time.

Iklan

Bek yang menuai kritik mendapat dukungan pelatih

Carrick menolak menyalahkan Dalot seorang diri meski bek asal Portugal itu tampil buruk sebelum Dorgu masuk dan menginspirasi kebangkitan dramatis. Bermain sebagai bek kiri sejak awal, Dalot terlambat menutup ruang Alysson saat pemain itu mencetak gol pembuka bagi tim tamu ketika laga baru berjalan 60 detik. Ia kemudian melanggar pemain yang sama hingga tim tamu mendapat penalti pada awal babak kedua. Penampilan itu menyusul kritik pada tengah pekan setelah ia kedapatan berada di luar posisi dalam kemenangan comeback 3-2 atas Roma pada Selasa.

Kesalahan berakibat fatal memicu kemarahan suporter

Setelah Nicolas Jackson mengubah skor menjadi 2-0 pada menit keempat, Bruno Fernandes dan mantan gelandang Villa Youri Tielemans menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Namun, penalti John McGinn dan gol Leon Goretzka mengembalikan keunggulan dua gol tim tamu.

Ketika ditanya dalam konferensi pers seusai laga apakah kekecewaan suporter seharusnya membuat Dalot kehilangan tempat sebagai starter, Carrick mengatakan: "Saya pikir kami harus berhati-hati soal itu. Saya memahami rasa frustrasi mereka.

"Saya memahami kekecewaan para suporter. Kami semua frustrasi. Kami semua kecewa. Para pemain pun merasakannya sama besarnya dengan siapa pun, saya jamin itu.

Iklan Iklan

"Diogo selalu memberikan segalanya. Dia bermain di berbagai posisi. Dia bermain sebagai bek kiri. Ada kalanya dia bermain sangat baik."

Topik Terkait

Dedikasi di ruang ganti mendapat pujian terbuka

Meski penampilan Dorgu setelah masuk pada akhir laga membantu United menjadi tim pertama di Liga Primer yang dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol dalam satu pertandingan, pelatih mereka menegaskan bahwa satu kesalahan tidak boleh menutupi kontribusi Dalot secara keseluruhan.

Carrick menambahkan: "Dia menyebabkan penalti. Dia tahu itu. Mungkin dia bisa melakukan sedikit lebih baik. Ya, itu bagian dari permainan; dia melakukan kesalahan. Namun, dia sangat peduli dan sudah memberikan segalanya.

Iklan

"Jadi, saya menyukai apa yang dia berikan kepada tim. Saya menyukai apa yang dia berikan kepada kelompok ini. Saya menyukai apa yang dia berikan kepada seluruh lingkungan dan budaya yang kami miliki.

"Menentukan susunan tim dan siapa yang bermain pada pertandingan berikutnya adalah keputusan yang sama sekali berbeda. Namun, sekarang kami harus menatap pertandingan lain yang menanti."

Iklan

Pertarungan menghindari degradasi menanti setelah jeda

Meski bangkit secara dramatis pada akhir laga, United memasuki jeda internasional di posisi ke-18 dengan hanya satu kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan dari 10 pertandingan. Itu merupakan posisi terendah mereka di kasta tertinggi pada tahap musim ini sejak menempati peringkat ke-20 pada 1986-87. Mereka juga memperpanjang rentetan tanpa kemenangan di liga menjadi delapan pertandingan, yang baru terjadi untuk kedua kalinya setelah periode April hingga Mei 2025. Carrick kini harus mengambil keputusan penting mengenai posisi bek kiri saat kompetisi kembali bergulir.