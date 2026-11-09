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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Michael Carrick membela Diogo Dalot dari desakan agar ia dicadangkan setelah Patrick Dorgu tampil gemilang sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 4-4 Manchester United melawan Aston Villa

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Manajer Manchester United Michael Carrick membela Diogo Dalot di tengah desakan agar bek sayap itu dicadangkan setelah hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa pada Minggu. Pemain berusia 27 tahun itu kesulitan tampil di Old Trafford sebelum digantikan Patrick Dorgu, yang kemudian mencetak gol dan menyumbang satu umpan gol pada masa injury time.

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Bek yang menuai kritik mendapat dukungan pelatih

Carrick menolak menyalahkan Dalot seorang diri meski bek asal Portugal itu tampil buruk sebelum Dorgu masuk dan menginspirasi kebangkitan dramatis. Bermain sebagai bek kiri sejak awal, Dalot terlambat menutup ruang Alysson saat pemain itu mencetak gol pembuka bagi tim tamu ketika laga baru berjalan 60 detik. Ia kemudian melanggar pemain yang sama hingga tim tamu mendapat penalti pada awal babak kedua. Penampilan itu menyusul kritik pada tengah pekan setelah ia kedapatan berada di luar posisi dalam kemenangan comeback 3-2 atas Roma pada Selasa.

Kesalahan berakibat fatal memicu kemarahan suporter

Setelah Nicolas Jackson mengubah skor menjadi 2-0 pada menit keempat, Bruno Fernandes dan mantan gelandang Villa Youri Tielemans menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Namun, penalti John McGinn dan gol Leon Goretzka mengembalikan keunggulan dua gol tim tamu.

Ketika ditanya dalam konferensi pers seusai laga apakah kekecewaan suporter seharusnya membuat Dalot kehilangan tempat sebagai starter, Carrick mengatakan: "Saya pikir kami harus berhati-hati soal itu. Saya memahami rasa frustrasi mereka.

"Saya memahami kekecewaan para suporter. Kami semua frustrasi. Kami semua kecewa. Para pemain pun merasakannya sama besarnya dengan siapa pun, saya jamin itu.

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"Diogo selalu memberikan segalanya. Dia bermain di berbagai posisi. Dia bermain sebagai bek kiri. Ada kalanya dia bermain sangat baik."

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Dedikasi di ruang ganti mendapat pujian terbuka

Meski penampilan Dorgu setelah masuk pada akhir laga membantu United menjadi tim pertama di Liga Primer yang dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol dalam satu pertandingan, pelatih mereka menegaskan bahwa satu kesalahan tidak boleh menutupi kontribusi Dalot secara keseluruhan.

Carrick menambahkan: "Dia menyebabkan penalti. Dia tahu itu. Mungkin dia bisa melakukan sedikit lebih baik. Ya, itu bagian dari permainan; dia melakukan kesalahan. Namun, dia sangat peduli dan sudah memberikan segalanya.

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"Jadi, saya menyukai apa yang dia berikan kepada tim. Saya menyukai apa yang dia berikan kepada kelompok ini. Saya menyukai apa yang dia berikan kepada seluruh lingkungan dan budaya yang kami miliki.

"Menentukan susunan tim dan siapa yang bermain pada pertandingan berikutnya adalah keputusan yang sama sekali berbeda. Namun, sekarang kami harus menatap pertandingan lain yang menanti."

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Pertarungan menghindari degradasi menanti setelah jeda

Meski bangkit secara dramatis pada akhir laga, United memasuki jeda internasional di posisi ke-18 dengan hanya satu kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan dari 10 pertandingan. Itu merupakan posisi terendah mereka di kasta tertinggi pada tahap musim ini sejak menempati peringkat ke-20 pada 1986-87. Mereka juga memperpanjang rentetan tanpa kemenangan di liga menjadi delapan pertandingan, yang baru terjadi untuk kedua kalinya setelah periode April hingga Mei 2025. Carrick kini harus mengambil keputusan penting mengenai posisi bek kiri saat kompetisi kembali bergulir.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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