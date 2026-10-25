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Michael Carrick membantah keras bahwa aksinya mengelilingi lapangan Old Trafford seusai pertandingan merupakan perpisahan emosional dengan pendukung Manchester United. Namun, pelatih yang tengah mendapat tekanan itu secara terbuka mengakui bahwa ia sama sekali belum tahu bagaimana masa depan jangka panjangnya di klub setelah kekalahan memalukan 0-3 di kandang dari Bournemouth, yang memperpanjang rentetan tanpa kemenangan United di semua kompetisi menjadi delapan pertandingan.

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Menghadapi tekanan yang kian besar

Manchester United berada dalam krisis setelah menelan kekalahan telak 3-0 dari Bournemouth pada Minggu. Kekalahan itu membuat klub gagal meraih kemenangan dalam delapan pertandingan. Berbicara kepada Sky Sports, Carrick menanggapi spekulasi mengenai posisinya.

"Ini situasi yang sulit, tidak ada gunanya menutupinya. Seperti apa situasinya dan apa yang akan terjadi selanjutnya, saya benar-benar tidak tahu," kata Carrick. "Saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk klub sepakbola ini dan itu tidak akan berubah sekarang. Saya mencintai pekerjaan saya dan saya merasakan tanggung jawab ini. Kita harus menunggu dan melihat."

Menepis anggapan bahwa ia berpamitan

Setelah peluit akhir berbunyi, Carrick mengelilingi lapangan sambil bertepuk tangan untuk para suporter yang meneriakkan namanya meski tim tampil buruk. Namun, Carrick segera menepis anggapan bahwa ia sedang berpamitan.

"Itu bukan salam perpisahan dari saya. Perasaan saya campur aduk. Saya turut merasakan apa yang dialami para pemain saya, mereka sedang melalui masa sulit. Ada hal-hal yang bisa kami bantu atasi, tetapi ada juga situasi yang berkembang di luar kendali dan para pemain sedang merasakannya saat ini. Perasaan saya campur aduk melihat respons suporter seperti itu. Memiliki hubungan seperti itu dengan suporter membuat perasaan saya campur aduk. Saya perlu sedikit waktu untuk mencernanya, tetapi saya tentu menghargai dukungan mereka. Inilah situasi kami sekarang dan hasil maupun penampilan kami belum cukup baik."

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Ruang ganti yang terpukul

Hasil melawan Bournemouth menutup pekan yang menyakitkan bagi Manchester United, yang beberapa hari sebelumnya dihajar 4-1 oleh Como di Liga Champions. Carrick mengakui hasil-hasil tersebut sangat memukul skuadnya. "Itu bukan cara yang menyenangkan untuk mengakhiri pertandingan. Ini hari yang berat bagi mereka dan kami memasuki pertandingan dalam keadaan sedikit terguncang. Anda bisa merasakannya di lapangan," aku Carrick.

"Para pemain benar-benar terpukul, setidaknya mereka yang sudah berbicara dengan saya. Tidak menyenangkan melihat kekecewaan itu, tetapi Anda harus menerimanya. Itulah situasi yang kami hadapi saat ini."

Apa selanjutnya bagi Manchester United?

Manchester United belum pernah memenangi pertandingan liga di kandang sejak Agustus, sehingga laga-laga mendatang bisa menjadi titik penentu. Petinggi klub menghadapi tekanan besar untuk mengambil keputusan tegas mengenai kelanjutan jabatan Carrick sebelum pertandingan penting mereka berikutnya di Liga Primer.



