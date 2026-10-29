Michael Carrick memastikan Bruno Fernandes tetap menjadi kapten Manchester United setelah kritik baru-baru ini

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Michael Carrick memastikan Bruno Fernandes tetap menjadi kapten Manchester United meski dicadangkan setelah mengkritik taktik tim. Carrick menegaskan tidak ada lagi perselisihan dengan gelandang asal Portugal itu setelah keduanya berbicara untuk menyelesaikan masalah pekan ini.

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Fernandes tetap menjadi kapten United

Fernandes akan tetap mengenakan ban kapten United meski menjalani pekan yang penuh gejolak. Manajer Carrick mengonfirmasi keputusan itu pada Kamis setelah keduanya berbicara untuk menjernihkan persoalan di tempat latihan. Gelandang asal Portugal itu dicadangkan dalam kekalahan mengecewakan 3-0 dari Bournemouth pada Minggu. Keputusan itu diambil tak lama setelah pemain berusia 32 tahun tersebut secara terbuka mengkritik pendekatan taktis tim seusai kekalahan telak 4-1 di kandang Como.

Namun, Carrick segera meredam spekulasi mengenai keretakan permanen di dalam tim. Sang manajer menegaskan bahwa kaptennya tetap menjadi bagian penting skuad ke depannya, saat mereka berupaya memperbaiki performa.

Carrick bela gelandang yang berkomitmen penuh

Pelatih United itu menggunakan konferensi pers prapertandingan untuk menyatakan dukungannya kepada pemain andalannya tersebut. Carrick menekankan bahwa perbedaan pendapat soal taktik baru-baru ini tidak mengurangi komitmen jangka panjang Fernandes kepada klub.

"Bruno berkomitmen penuh kepada klub ini, dan sama sekali tidak ada masalah mengenai hal itu. Kami terus melangkah maju," jelas Carrick kepada wartawan. "Dia pemain penting bagi tim ini. Dia selalu demikian dan akan tetap demikian. Bersama-sama, kami harus membuat perbedaan dan membawa tim ke arah yang benar."

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Tidak ada perubahan dalam peran kepemimpinan

Fernandes merupakan sosok penting bagi Manchester United, dengan catatan empat gol dalam 11 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini. Meski tim baru-baru ini menelan kekalahan telak, rekam jejaknya sebagai pemimpin yang vokal di lapangan tetap sangat dihargai staf pelatih. Carrick kembali menegaskan bahwa keputusan mencadangkannya baru-baru ini hanyalah langkah sementara, bukan perubahan permanen dalam hierarki ruang ganti.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

"Dia berkomitmen penuh kepada klub ini dan untuk memperbaiki keadaan," kata Carrick. "Bagi saya, tidak ada yang berubah. Dialah yang telah memimpin tim dengan sangat baik dalam banyak pertandingan selama bertahun-tahun, dan dia akan terus melakukannya."

Ujian berat menanti di markas Chelsea

Setelah persoalan ban kapten kini diselesaikan secara terbuka, United harus segera kembali berfokus pada kesulitan mereka di lapangan. Tim sangat membutuhkan hasil positif untuk bangkit dari dua kekalahan telak beruntun melawan Como dan Bournemouth. Tim asuhan Carrick akan menjalani lawatan berat ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea.