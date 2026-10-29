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브루노 페르난데스 (Bruno Fernandes)Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Michael Carrick memastikan Bruno Fernandes tetap menjadi kapten Manchester United setelah kritik baru-baru ini

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Michael Carrick memastikan Bruno Fernandes tetap menjadi kapten Manchester United meski dicadangkan setelah mengkritik taktik tim. Carrick menegaskan tidak ada lagi perselisihan dengan gelandang asal Portugal itu setelah keduanya berbicara untuk menyelesaikan masalah pekan ini.

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Fernandes tetap menjadi kapten United

Fernandes akan tetap mengenakan ban kapten United meski menjalani pekan yang penuh gejolak. Manajer Carrick mengonfirmasi keputusan itu pada Kamis setelah keduanya berbicara untuk menjernihkan persoalan di tempat latihan. Gelandang asal Portugal itu dicadangkan dalam kekalahan mengecewakan 3-0 dari Bournemouth pada Minggu. Keputusan itu diambil tak lama setelah pemain berusia 32 tahun tersebut secara terbuka mengkritik pendekatan taktis tim seusai kekalahan telak 4-1 di kandang Como.

Namun, Carrick segera meredam spekulasi mengenai keretakan permanen di dalam tim. Sang manajer menegaskan bahwa kaptennya tetap menjadi bagian penting skuad ke depannya, saat mereka berupaya memperbaiki performa.

Carrick bela gelandang yang berkomitmen penuh

Pelatih United itu menggunakan konferensi pers prapertandingan untuk menyatakan dukungannya kepada pemain andalannya tersebut. Carrick menekankan bahwa perbedaan pendapat soal taktik baru-baru ini tidak mengurangi komitmen jangka panjang Fernandes kepada klub.

"Bruno berkomitmen penuh kepada klub ini, dan sama sekali tidak ada masalah mengenai hal itu. Kami terus melangkah maju," jelas Carrick kepada wartawan. "Dia pemain penting bagi tim ini. Dia selalu demikian dan akan tetap demikian. Bersama-sama, kami harus membuat perbedaan dan membawa tim ke arah yang benar."

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Tidak ada perubahan dalam peran kepemimpinan

Fernandes merupakan sosok penting bagi Manchester United, dengan catatan empat gol dalam 11 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini. Meski tim baru-baru ini menelan kekalahan telak, rekam jejaknya sebagai pemimpin yang vokal di lapangan tetap sangat dihargai staf pelatih. Carrick kembali menegaskan bahwa keputusan mencadangkannya baru-baru ini hanyalah langkah sementara, bukan perubahan permanen dalam hierarki ruang ganti.

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"Dia berkomitmen penuh kepada klub ini dan untuk memperbaiki keadaan," kata Carrick. "Bagi saya, tidak ada yang berubah. Dialah yang telah memimpin tim dengan sangat baik dalam banyak pertandingan selama bertahun-tahun, dan dia akan terus melakukannya."

Ujian berat menanti di markas Chelsea

Setelah persoalan ban kapten kini diselesaikan secara terbuka, United harus segera kembali berfokus pada kesulitan mereka di lapangan. Tim sangat membutuhkan hasil positif untuk bangkit dari dua kekalahan telak beruntun melawan Como dan Bournemouth. Tim asuhan Carrick akan menjalani lawatan berat ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo