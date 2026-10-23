Michael Carrick disalahkan atas pembangkangan taktis Bruno Fernandes setelah gagal mendisiplinkan Lisandro Martinez di Manchester United

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Mantan penyerang Liga Primer Inggris Troy Deeney menilai pelatih Manchester United Michael Carrick mengundang kritik taktis Bruno Fernandes baru-baru ini karena tidak mencadangkan Lisandro Martinez pekan lalu. Kapten Manchester United itu secara terbuka mempertanyakan pendekatan pelatihnya setelah kekalahan telak 4-1 di markas Como dalam pertandingan Liga Champions pada Rabu.

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Manajemen yang terlalu lunak memicu kritik dari kapten

Carrick dituding melemahkan wibawanya sendiri di ruang ganti Manchester United karena membiarkan Martinez tanpa hukuman sebelum Fernandes mengkritik rencana permainannya di Italia. Seusai kekalahan telak pada tengah pekan, gelandang asal Portugal itu mengatakan tim perlu "lebih berani saat mendapat tekanan" dan "berani mengambil risiko untuk menekan di area atas". Namun, Carrick berpendapat kekalahan itu disebabkan para pemain kurang berlari, bukan taktik.

Pengamat kecam sikap disipliner yang lemah

IMAGO

Kritik terbuka Fernandes muncul hanya beberapa hari setelah Martinez mengecam direktur teknik Jason Wilcox karena gagal memperkuat skuad secara memadai pada bursa transfer musim panas. Meski bek tengah asal Argentina itu kemudian meminta maaf atas komentarnya, ia tidak dijatuhi skorsing dan menjadi starter dalam hasil imbang 1-1 melawan Leeds United di Elland Road pada Minggu lalu.

Berbicara di Premier League All Access, mantan penyerang Watford, Deeney, menegaskan bahwa keputusan tetap memainkan sang bek tanpa sengaja membuat kapten klub merasa berani berbicara melampaui batas: "Pekan lalu, ketika Martinez mengatakan hal itu, Anda tidak boleh membiarkannya bermain. Anda harus segera menghentikannya dan berkata, 'Saya paham kamu sudah meminta maaf dan sebagainya, tetapi pekan ini kamu tidak masuk tim.' Saya tahu ia mungkin melihat sekeliling dan berpikir, 'Saya tidak punya banyak pilihan di sini, bantuan pun minim, dan kami berada di Elland Road.' Anda harus segera menghentikannya.

"Begitu ia tidak melakukannya dan Martinez bermain, ia tanpa sengaja membuka jalan bagi Bruno Fernandes untuk bicara. Bruno Fernandes melihatnya sebagai kesempatan untuk berkata, 'Saya bisa mengatakan apa pun yang saya mau.' Namun, sudah tiga tahun saya mengatakan ini tentang Bruno Fernandes: ketika ia tidak mencetak gol atau membuat assist, ia bukan sosok kapten. Kita sudah berkali-kali membahasnya, ia bukan seorang pemimpin."

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Kemarahan terhadap petinggi klub memperkeruh suasana

Meski manajer dan kaptennya harus segera menyelesaikan perbedaan pendapat demi mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan, para suporter semakin mengarahkan kemarahan mereka kepada petinggi klub di Old Trafford. Menilai suasana di kalangan suporter menjelang kembali bergulirnya kompetisi domestik pada Minggu, kepala koresponden sepakbola talkSPORT, Alex Crook, memperingatkan bahwa atmosfer stadion bisa 'menjadi sangat tidak kondusif' jika hasil tidak segera membaik: "Saya rasa banyak suporter Manchester United yang marah, baik yang berada di tribune maupun yang menonton dari rumah pada tengah pekan.

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"Mereka sudah melihat apa yang dikatakan Bruno Fernandes. Mereka akan bersimpati kepada Michael Carrick. Saya rasa mereka memang berempati kepadanya. Ia legenda klub, seseorang yang pernah menjuarai Piala Champions Eropa sebagai pemain. Seseorang yang mengambil alih pada saat klub membutuhkannya musim lalu.

"Mereka sangat marah kepada orang-orang di atas Carrick, seperti Jason Wilcox dan Omar Berrada. Jika pertandingan ini mulai berjalan buruk bagi Manchester United, seperti yang dikhawatirkan setelah Bournemouth meraih kemenangan pertamanya di Premier League akhir pekan lalu, saya rasa situasinya bisa memburuk dengan sangat cepat. Bournemouth mampu mendominasi Manchester United habis-habisan."

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Bournemouth yang bangkit menguji keharmonisan yang rapuh

IMAGO

United menghadapi ujian berat di Premier League pada Minggu saat menjamu Bournemouth di Old Trafford. Bournemouth datang ke Manchester dengan penuh percaya diri setelah menindaklanjuti kemenangan 2-0 atas Sunderland di liga dengan kemenangan sensasional 3-0 atas AC Milan di Liga Europa. Bagi Carrick dan para pemainnya, menghindari kemunduran di awal pertandingan akan sangat penting agar frustrasi yang meningkat di tribune tidak semakin memuncak.