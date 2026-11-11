Bagikan Ikuti GOAL di Google

Para petinggi Manchester United tengah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe di Monako untuk menentukan masa depan Michael Carrick menyusul awal musim yang buruk. Pelatih kepala itu terancam dipecat sebelum jeda internasional berakhir, sementara klub terpuruk di zona degradasi.

Iklan

Petinggi Man Utd bahas masa depan Carrick

Para petinggi United akan bertemu dengan pemilik saham minoritas Ratcliffe pekan ini untuk membahas masa depan Michael Carrick sebagai pelatih kepala, menurut ESPN. Pelatih berusia 45 tahun itu berada di ambang pemecatan setelah mengawasi awal musim yang benar-benar buruk.

Skuadnya yang tengah kesulitan baru meraih satu kemenangan di liga sejauh ini dan kini terpuruk di zona degradasi Liga Primer. Meski sumber-sumber klub menegaskan keputusan akhir belum diambil, Carrick semakin mungkin kehilangan pekerjaannya dalam beberapa hari mendatang.

Pertemuan di Monaco direncanakan sebelum hasil imbang melawan Villa

CEO Omar Berrada dan direktur sepakbola Jason Wilcox akan bergabung dengan Ratcliffe dalam pembicaraan tingkat tinggi di Monaco. Pertemuan penting itu telah direncanakan sebelumnya dan tidak diadakan semata-mata sebagai respons atas hasil imbang 4-4 yang kacau melawan Aston Villa pada Minggu.

Namun, ketidakpastian posisi Carrick kini diperkirakan akan mendominasi seluruh agenda. Berrada dan Wilcox telah membahas perkembangan situasi tersebut dalam pembicaraan internal awal pada Senin.

Iklan Iklan

Di tengah spekulasi kencang mengenai pekerjaannya, Carrick dan staf pelatihnya kembali ke pusat latihan Carrington pada Selasa pagi. Ia tetap menjalankan tugas seperti biasa sementara sebagian besar pemainnya pergi untuk membela negara masing-masing.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Pochettino dan tiga pelatih tanpa pekerjaan masuk incaran

Jika Ratcliffe mendukung rekomendasi Berrada dan Wilcox untuk mengganti Carrick, klub telah menyusun daftar kandidat kuat yang berisi nama-nama berpengalaman. Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte semuanya menjadi kandidat kuat untuk mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford. Howe, Nagelsmann, dan Conte saat ini sama-sama tidak memiliki pekerjaan, sehingga mudah didekati oleh jajaran petinggi United.

Mantan manajer Ipswich Town Kieran McKenna juga masih memiliki pendukung di internal klub setelah diwawancarai untuk posisi manajer pada awal 2024. Namun, situasi genting United di Liga Primer membuat mereka sangat kecil kemungkinannya mengincar pelatih muda yang tengah naik daun untuk memimpin perjuangan menghindari degradasi.

Iklan

Klausul Pochettino membuka peluang sebelum laga melawan Liverpool

Pochettino merupakan opsi yang sangat menarik bagi jajaran petinggi Manchester United. Pelatih berusia 54 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak dengan tim nasional Amerika Serikat pada Agustus, tetapi kontraknya dilaporkan memuat klausul khusus yang mengizinkannya berbicara dengan klub-klub Eropa tertentu.

Mantan manajer Tottenham itu dipahami akan sangat tertarik jika posisi di Old Trafford resmi lowong. Waktu bagi jajaran petinggi United untuk menetapkan langkah besar berikutnya semakin menipis. Jika Carrick dipecat, pergantian itu diperkirakan terjadi sebelum United kembali bertanding setelah jeda internasional saat ini. Mereka akan menghadapi lawatan berat ke Anfield untuk melawan Liverpool pada 22 November.