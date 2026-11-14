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Michael Carrick menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pendukung Manchester United setelah dipecat dari jabatannya di Old Trafford pada Kamis. Pria berusia 45 tahun itu merilis pernyataan menyentuh berisi harapan agar klub meraih kesuksesan, hanya beberapa jam sebelum Mauricio Pochettino dikonfirmasi sebagai pengganti tetapnya.

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Carrick Tinggalkan Old Trafford

Carrick menyampaikan pesan menyentuh kepada suporter United setelah dibebastugaskan dari jabatan manajer pada Kamis. Pria berusia 45 tahun itu dipecat menyusul awal musim Premier League yang buruk, dengan klub kini berada di posisi ke-18 klasemen yang rawan.

Meski menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun pada Mei, penurunan hasil yang drastis memaksa jajaran petinggi klub segera bertindak. Catatan hanya satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan liga tak bisa diabaikan. Mantan manajer Tottenham, Pochettino, pun segera diumumkan sebagai pengganti tetapnya pada Jumat sore.

Ikatan Istimewa dengan Suporter

Meski performa tim belakangan ini buruk, para suporter yang datang ke stadion tetap setia mendukung Carrick sepanjang masa jabatannya. Suporter di Old Trafford kerap melampiaskan kekecewaan mereka kepada para pemain yang tampil di bawah standar, bukan kepada manajer di bangku pelatih. Carrick menyoroti dukungan yang tak tergoyahkan itu dalam pernyataan panjang yang dirilis kepada publik pada Jumat.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para suporter. Kalian kelompok yang istimewa dan langka," tulis Carrick. "Saya tahu hasil yang kami raih belakangan ini tidak bagus, tetapi kalian selalu menunjukkan kasih sayang dan dukungan kepada saya pada saat berpaling mungkin menjadi pilihan termudah. Itu lebih berarti daripada satu atau dua kemenangan, dan itulah yang membuat kalian seperti sekarang."

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Memahami Budaya United

Carrick awalnya kembali ke Old Trafford sebagai manajer interim pada Januari setelah kepergian Ruben Amorim. Ia berhasil membawa tim tampil mengesankan musim lalu, mengantar Manchester United finis di peringkat ketiga Premier League. Pencapaian itu membuatnya mendapat kontrak permanen dan membantu menstabilkan ruang ganti yang sebelumnya terpecah. Saat merefleksikan besarnya tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut, Carrick menyoroti tuntutan unik yang lahir dari sejarah klub.

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"Pada akhirnya, Anda harus berusaha menjadi yang terbaik, tetapi ada budaya, nilai-nilai, dan perilaku yang harus Anda jalani serta hormati," jelasnya. "Ini klub sepakbola yang unik, dengan jati diri dan sejarah yang tak bisa diabaikan.

"Saya hanya menginginkan kesuksesan bagi Manchester United; mulai sekarang saya akan tetap bersama kalian, menyaksikan dari pinggir lapangan dan menyemangati para pemain."

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Memberi Jalan bagi Pochettino

Setelah Carrick resmi mundur, perhatian di Old Trafford kini sepenuhnya beralih ke kedatangan Pochettino yang segera tiba. Manajer asal Argentina itu ditugaskan untuk segera mengangkat skuad berbakat tersebut keluar dari zona degradasi dan menyelamatkan kiprah mereka di Premier League yang telah keluar jalur.