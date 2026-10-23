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Michael Carrick Manchester United 2026-27 Champions LeagueGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Michael Carrick Berjuang Mempertahankan Jabatannya, Petinggi Manchester United Ambil Keputusan Soal Pemecatan Jelang Laga Kontra Bournemouth

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Posisi Michael Carrick di Old Trafford berada dalam ketidakpastian saat Manchester United bersiap menghadapi Bournemouth dalam laga krusial Liga Primer. Mantan gelandang itu berjuang mempertahankan jabatannya sebagai manajer menyusul rentetan hasil buruk yang membuat petinggi klub mempertimbangkan masa depan jangka panjangnya.

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Carrick bertahan setelah kekalahan telak dari Como

Menurut ESPN, Carrick akan tetap mendampingi United dari bangku pelatih di Old Trafford saat menjamu Bournemouth asuhan Marco Rose pada Minggu. Pelatih berusia 45 tahun itu berada di bawah sorotan tajam setelah kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions pada Rabu.

Para petinggi United sangat mengkhawatirkan arah perkembangan tim saat ini. Klub itu baru meraih satu kemenangan di Liga Primer musim ini dan belum menang dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Meski menandatangani kontrak berdurasi dua tahun pada Mei, posisi Carrick sangat terancam. Dewan klub mengakui pergantian pelatih tak akan terhindarkan jika hasil tidak segera membaik, meski mereka masih menaruh simpati terhadap situasinya.

Pembangkangan pemain dan keterkejutan staf


FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDGetty Images


ESPN melaporkan meningkatnya rasa frustrasi di balik layar Old Trafford. Sejumlah tokoh senior dilaporkan terkejut oleh penampilan lesu di Italia, dengan Amad Diallo, yang masuk sebagai pemain pengganti saat jeda, dipandang sebagai satu-satunya pemain yang tampil cukup baik.

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Di dalam klub, muncul pandangan bahwa sejumlah pemain tidak mau bertanggung jawab atas krisis yang tengah berlangsung. Kesenjangan ini terlihat dari kapten Bruno Fernandes, yang tampak mempertanyakan pendekatan taktik Carrick dalam wawancara seusai pertandingan setelah diganti pada menit ke-67.

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Para petinggi klub kini sedang meninjau luapan kekesalan Fernandes untuk menentukan apakah tindakan disipliner diperlukan.

Ruang ganti terbelah

Ketegangan di United tidak hanya menyangkut pelatih saat ini. Fernandes kini menjadi tokoh senior kedua yang secara terbuka meluapkan frustrasi terhadap staf klub dalam beberapa pekan terakhir.

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Sebelumnya, Lisandro Martinez secara terbuka mengkritik direktur sepakbola Jason Wilcox dan dewan United setelah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid. Bek asal Argentina itu kemudian didenda dan dipaksa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas komentarnya.

Keretakan yang terus terjadi ini menunjukkan betapa tidak solidnya skuad United. Carrick kini harus mencari cara untuk menyatukan para pemainnya sembari menghadapi sorotan tajam media dan ancaman pemecatan yang membayangi.

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Laga melawan Bournemouth jadi penentu nasib


Michael Carrick Manchester United 2026-27Getty Images


Skuad United mendapat hari libur pada Kamis, tetapi kembali berlatih pada Jumat untuk mempersiapkan diri menyambut Bournemouth. Carrick juga dijadwalkan menghadapi media pada Jumat sore dalam konferensi pers prapertandingan.

Pertandingan Minggu menjadi momen penentu bagi sang pelatih. Hasil selain kemenangan meyakinkan atas tim asuhan Rose bisa memastikan nasibnya, sementara Manchester United berusaha keras menyelamatkan musim yang kian memburuk.


Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.